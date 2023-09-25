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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

27 سبتمبر.. آخر موعد لقبول أوراق الالتحاق بكلية الدراسات العليا الأفريقية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

قررت كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة ، مد فترة قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام والبرامج حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، وقال الدكتور محمد الخشت، في مستهل الاجتماع الخاص بجامعة القاهرة الدولى ، إن جامعة القاهرة الدولية تعد حدثًا مهمًا للغاية لأن إنشاء فرع دولي للجامعة ووضع حجر الأساس عام 2018 كان تحقيقا لحلم قديم؛ وقد أعلنا عند وضع حجر الأساس أن جامعة القاهرة الدولية سوف تكون جامعة برامج، وكانت الفكرة جديدة في ذلك التوقيت؛ وقد أخذتها جامعات أخرى وطبقتها حيث سارت بفكرة البرامج، مشيرا إلى أنه تم إنجاز جامعة القاهرة الدولية رغم الظروف والتحديات التي أدت لبطء  العمل بالمشروع خلال جائحة كورونا وبسبب عقبات سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة الدولية  تتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى،  منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط. وحيث أنها تجمع بين نظام البرامج والكليات، فقد بدأت إجراءات إنشاء ثلاث كليات جديدة، كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وكلية الطاقة والطاقة المتجددة وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد الدكتور الخشت أن الجامعة الدولية لا تهدف أن تكون فرعًا أجنبيا لجامعة خارجية في مصر، حتى لا تكون لها السيادة والنسبة الأكبر، وتسير بفكرة البرامج الدولية المشتركة مع الجامعات الأجنبية والبرامج المعتمدة دوليا، وتمثل خطوة كبيرة للدخول في عصر جديد وفق مفهوم تخريج طالب دولي، فالبرامج التي تدرس بها برامج دراسية دولية ومحتواها معتمد دوليا،  كما أنها أحد حلقات الرؤية التجديدية للجامعة التي تقوم على مفهوم سد الفجوة المعرفية وتخريج طلاب دوليين يتمتعون بنفس مستوى طلاب الجامعات العالمية المتقدمة

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