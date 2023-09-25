اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن استخدام قواعد البيانات العلمية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة، كلٌ وفق تخصصه.

وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الأون لاين، عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة، وسط إجراءات احترازية.

وكشف المركز أنه يتم التسجيل والاشتراك في البرامج التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeDfkoXhR7_ZjihabfXES-PTrJZq2_o5scd0vX9fgGJVdm9fA/viewform?usp=embed_facebook&fbclid=IwAR3yRNnXejock83hMRu16suHkOB5ChkKmEyyHppeMPQlSHxBRDyOYx4bQxA_aem_AYpWU9wpzcIy7C6ufC_oZCN1HCdqfaGy0yAVeu8rBTVRAcsS7kVmoSyGdH2HSEioino&pli=1

ونوه بأن من هذه الدورات، يقدم المركز، اليوم 25 سبتمبر 2023، برنامجا تدريبيا عن استخدام قواعد البيانات العلمية بالجامعات.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.