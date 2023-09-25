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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جداول الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس خلال هذا الرابط

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، الجداول الدراسة للترم الأول للعام الجامعي 2023/2024 ( الشعبة العربي والانجليزي والفرنسية ) ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

 

وأعلنت كلية الحقوق فيديو توضيحي لخطوات الدفع الالكتروني ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 

 

وكان وقد عقد مجلس   الكلية ، اجتماعه الأول للعام الجامعى 2023/2024 برئاسة =الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، وحضور الوكلاء، وأعضاء المجلس من رؤساء وممثلى الأقسام العلمية، وممثل الأساتذة المساعدين، وممثل المدرسين، وحضور مديرى الشعب، ومدير وحدة الجودة، ومدير مركز تحكيم حقوق عين شمس، ومدير وحدة التعلم الالكترونى.

 

ورحب عميد الكلية بأعضاء المجلس، وأحاطهم علما باستعدادات بدء العام الجامعى الجديد، وما تم انجازه من أعمال خلال الإجازة الصيفية.

 

ووافق المجلس على ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، واعتمد بروتوكول التعاون المبرم بين مركز حقوق عين شمس للتحكيم ومركز كيمت للتحكيم، ووافق على بعض القرارات المتعلقة بتطوير مكتبة الكلية،  وشكل اللجان المعاونة له، وبت فى المسائل المتعلقة بشئون الطلاب والدراسات العليا والبحوث.

 

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