تطوير مهارات الشباب المصري وإعدادهم لسوق العمل.. إطلاق مبادرة “أجيال” للشغوفين بالبحث العلمي.. تزويد الطلاب ببرامج تدريب متخصصة

مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب تستهدف طلاب المرحلة الثانوية والجامعية الشغوفين باكتشاف عالم البحث العلمي.. المبادرة تشجع روح ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تزويدهم ببرامج تدريب متخصصة

أطلق المركز القومي للبحوث، مبادرة "أجيال" لتطوير مهارات الشباب في مجال البحث العلمي، تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، والدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشؤون العلمية والبحثية.



قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس السابق ، أنه تم إطلاق مبادرة "أجيال" مؤخراً بهدف تطوير مهارات الشباب المصري وإعدادهم لسوق العمل من خلال المركز القومي للبحوث.

وأوضح عميد تربية عين شمس السابق خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات التي يشهدها القطاع التعليمي والتدريبي في مصر خلال السنوات الأخيرة، نظراً للأهمية القصوى التي توليها لتمكين الشباب من مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وأشار الدكتور ماجد ابو العينين ، أن متطلبات سوق العمل تتغير بسرعة كبيرة نظراً لتطور التكنولوجيا وظهور تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات ويتطلب الأمر تحديث مهارات الشباب المصري باستمرار لكي يستطيعوا مواكبة هذه التغيرات والالتحاق بفرص العمل الجديدة. وهو ما تهدف إليه مبادرة "أجيال" من خلال برامج التدريب المتنوعة التي تقدمها.

وتابع عميد تربية عين شمس السابق ، أن مصرتشهد مشكلة بطالة الشباب بنسب مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم إتاحة الفرص التدريبية الكافية للشباب لتنمية مهاراتهم بما يتلاءم واحتياجات سوق العمل وتسعى مبادرة "أجيال" إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تدريب أكثر من مليون شاب مصري على مهارات المستقبل خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن المبادرة تشجع روح ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تزويدهم ببرامج تدريب متخصصة في مجالات مثل إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير بعض التسهيلات المادية وهو ما يساهم في خلق فرص عمل جديدة بدلاً من الانتظار للعثور على فرص عمل.

وأكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن مبادرة "أجيال" تعتبر استثماراً استراتيجياً لتأهيل الكوادر البشرية في مصر، وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة الاقتصاد على النمو والمنافسة كما أن خفض نسب البطالة سيسهم بدوره في زيادة القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما يدفع عجلة الاستهلاك والإنتاج.

وأوضح ، أن مبادرة "أجيال" تمثل خطوة مهمة وحاسمة لتمكين الشباب المصري وتهيئتهم لسوق عمل متطور حيث ستسهم في معالجة أزمة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز روح المبادرة بين الشباب كما ستمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل باستمرار وهو ما يضمن مستقبلاً أوسع وأكثر إشراقاً للشباب المصري.

وفي هذا السياق ، قال عمرو محمد طالب بجامعة عين شمس ، أن مبادرة تستهدف طلاب المرحلة الثانوية والجامعية الشغوفين باكتشاف عالم البحث العلمي لتطوير مهاراتهم الأكاديمية ومساعدتهم في اكتساب خبرات تعزز من مسارهم البحثي.

وأشار إلى محاور المبادرة ومنها اكتشاف وتحديد الأهداف البحثية، وتعلم كيفية تصميم وتنفيذ دراسات بحثية قوية، واكتساب مهارات جمع وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات الإحصائية، ودراسة تقنيات والبحث الكمي والنوعي وكيفية دمجها.

والجدير بالذكر ، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المركز القومي للبحوث، مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب، التي تستهدف إكساب طلاب المرحلة الجامعية والثانوية خبرة تعزز من المسار البحثي لديهم، لاكتشاف عالم البحث العلمي وتطوير مهاراتهم الأكاديمية.

محاور مبادرة أجيال لتطوير مهارات الشباب وكيفية المشاركة، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء.

محاور مبادرة أجيال

وتتضمن المبادرة عدة محاور:

- اكتشاف مبادئ اختيار الموضوع وتحديد الأهداف البحثية

- تعلم كيفية تصميم وتنفيذ دراسات بحثية قوية

- اكتساب مهارات جمع وتحليل البيانات باستخدام أحدث الأدوات الإحصائية

- دراسة تقنيات البحث الكمي والنوعي وكيفية دمجها

- التعرف على الأخلاقيات البحثية وكيفية التعامل مع البيانات بشكل آمن.

- تعلم كيفية صياغة تقارير بحثية ونشرها في المجلات العلمية.

برنامج خاص لطلاب المرحلة الجامعية النهائية

- اختيار موضوع مشروع التخرج

- تحديد خطوات إعداد مشروع التخرج

- تتميز المبادرة بعقد جلسات تفاعلية مع أساتذة من المركز القومي للبحوث ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي

- إتاحة تطبيقات عملية تمكن الطلاب من اختيار مشروعات التخرج

- مواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل

- منح شهادة مشاركة معترف بها تعزز من السير الذاتية للطلاب.

وتشمل المبادرة عدة دورات كالتالي:

دورات تشملها مبادرة أجيال

- دورات النمذجة الجزيئية باستخدام الحاسب الآلي

- دورات المواد المتقدمة

- النانوتكنولوجي

- الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

- الصناعات الدوائية

- مستحضرات التجميل

- النباتات الطبية

- التغذية والتغليف والتعبئة

- الذكاء الاصطناعي

- الزراعة الذكية

- التغيرات المناخية.