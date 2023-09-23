عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد للتقدم بالتماسات لنتائج جميع فرق دور سبتمبر ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  ، أنه تم مد فترة الالتماسات للنتائج  حتى يوم السبت 23 سبتمبر لجميع فرق دور سبتمبر، مؤكدة أنه لن يتم قبول اي التماسات بعد هذا الموعد .

 

وأضافت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ، انه تم اعلان نتائج دور سبتمير من خلال الموقع الالكتروني للجامعة.


وكانت قد أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.


يأتي ذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ما ورد من إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية والتي شهدت نجاحاً ملحوظاً في أعمال دورتها السابقة وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التي قدمت أعمال وإنجازات ملهمة في العمل الحكومي على مستوى الدول العربية.

الموقع الإلكتروني بنات جامعة عين شمس جائزة مصر للتميز جائزة التميز الحكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد..نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس

إضاءة مستشفيات جامعة عين شمس بالبرتقالى احتفالاً باليوم العالمى لسلامة المرضى |شاهد

مؤشرات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ومفاجأة بكلية الهندسة

قافلة جامعة عين شمس  التنموية الشاملة بحي أهالينا 1

بنات عين شمس تصدر تعليمات عاجلة للطالبات الجدد

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها

جامعة عين شمس في أسبوع| بدء المدرسة الصيفية  بأكثر من 25 ورشة عمل... سمير فرج : حروب اليوم تقوم على إسقاط الدولة من خلال أبنائها

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

ألمانيا تدرس إنشاء نقاط تفتيش حدودية لاحتواء الهجرة غير الشرعية‎

أسعار الريال السعودي في مصر مستهل تعاملات اليوم السبت

أسقف البحر الأحمر يترأس الاجتماع الدوري لكهنة الايبارشية فى الجونة

محمد السيد عيد: العدو الإسرائيلي ضرب المدنيين في حرب الاستنزاف.. ويكشف استعدادات العبور قبل حرب 6 أكتوبر

سعر هيونداي توسان في السعودية

أسباب خفية وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. عروسان يتركان حفل زفافهما.. اعرف التفاصيل

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ