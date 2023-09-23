اليوم.. آخر موعد للتقدم بالتماسات لنتائج جميع فرق دور سبتمبر ببنات عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس ، أنه تم مد فترة الالتماسات للنتائج حتى يوم السبت 23 سبتمبر لجميع فرق دور سبتمبر، مؤكدة أنه لن يتم قبول اي التماسات بعد هذا الموعد .

وأضافت عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لصدي البلد ، انه تم اعلان نتائج دور سبتمير من خلال الموقع الالكتروني للجامعة.



وكانت قد أعلنت جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم وكتابة طلبات الترشيح لجائزة التميز الحكومي العربي ۲۰۲۳ في نسختها الثالثة ، وذلك في مختلف الفئات المؤسسية والفرديـة مـن خـلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة www.ageaward ،على أن يكون استقبال الترشيحات في موعد أقصاه ۳۰ نوفمبر ۲۰۲۳.



يأتي ذلك في إطار توجيهات المجلس الأعلى للجامعات بشأن ما ورد من إدارة "جائزة مصر للتميز الحكومي العربي" بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية والتي شهدت نجاحاً ملحوظاً في أعمال دورتها السابقة وتكريم عدد من النماذج المصرية الناجحة التي قدمت أعمال وإنجازات ملهمة في العمل الحكومي على مستوى الدول العربية.