اخبار التعليم |آخر فرصة للتقديم في برامج المبادرة المصرية اليابانية.. آداب عين شمس تكشف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم فنون تطبيقية حلوان تطلق المؤتمر الدولي السابع حول مستقبل الفنون بين ريادة الأعمال و التحول الرقمي



تطلق اليوم كلية الفنون التطبيقية فعاليات المؤتمر الدولي السابع لها حول مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال و التحول الرقمي





1 أكتوبر .. امتحان القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بالدراسات العليا الافريقية

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة ، عن عقد امتحان القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بجميع الأقسام بالكلية يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا.



اخر فرصة للتقديم في برامج المبادره المصريه اليابانيه للتعليم EJEP باليابان للعام الاكاديمي 2023/2024 .. اليوم

أعلنت الاداره المركزيه للبعثات بوزارة التعليم العالى المصريه وبشراكة الوكالة اليابانيه للتعاون الدولى JICA الاعلان عن برامج المبادره المصريه اليابانيه للتعليم EJEP باليابان للعام الاكاديمي 2023/2024 ، وتدعو اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصريه والمراكز البحثيه (الجهات المدرجه بخطه البعثات) للتقدم الكترونيا من خلال المنصه الالكترونيه للاداره المركزيه للبعثات بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفتره من الخميس 17/8/2023 حتى الاحد الموافق 24/9/2023 على النحو التالى:ـ



عميدة اداب عين شمس تكشف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تفاصيل الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، ، مؤكدة أن كافة الجهود تم توظيفها لتجديد وتطوير الكلية وعمل الصيانة الكاملة والتجهيز الشامل للمدرجات وقاعات الدراسة ، كما تم إعداد الجداول الدراسية بشكل جيد ومتوازن، وذلك لإعلانها للطلاب قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف عبر وسائل التواصل المختلفة، والانتهاء من كافه الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة ، كما وجهت الدكتورة حنان كامل بضرورة تذليل كافه العقبات ، وتوفير الدعم فى سبيل حسن سير العملية التعليمية وتقديم سبل الراحة والرعاية للطلاب.