اليوم.. آخر فرصة للتقديم في برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية وبشراكة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA الإعلان عن برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP باليابان للعام الأكاديمي 2023/2024

ودعت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية (الجهات المدرجة بخطه البعثات) للتقدم إلكترونيا من خلال المنصة الإلكترونية للإدارة المركزية للبعثات بطلباتهم للحصول على إحدى البعثات خلال الفترة من الخميس 17/8/2023 حتى الاحد الموافق 24/9/2023 على النحو التالى:

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واوضحت أن البعثة إشراف مشترك: – تمنح الفرصه لقضاء عام للقيام بالأبحاث فى احدى مؤسسات التعليم العالى بدوله اليابان للمصريين الذين يقومون حاليا بإعداد الدكتوراه بجامعة حكوميه مصريه أو احدى المراكز البحثية.

وأشار إلى أن الشروط العامة هي:

- الالتزام بمدة التقدم للإعلان ولن يتم مد مهله التقدم تحت أي ظرف.

- البعثات لا تتحمل أي نفقات لاصطحاب الأسرة لأي نوع من أنواع الإيفاد.

- مده الإشراف المشترك عام واحد فقط بالخارج غير قابل للمد.

- مده المهمة العلمية 6 شهور بحد اقصىى.

- مدة البعثة للحصول على الماجستير عامين بحد أقصى

بالنسبة لتخصص اللغة اليابانية يجب كتابة الخطة البحثية بنفس لغة التخصص

- يجوز لكل مرشح أن يتقدم لجامعتين فقط باليابان كحد أقصى من خلال الإعلان وبخطه بحثية واحدة وفي حالة تقدم الدارس بأكثر من جامعة فسوف يتم اختيار الجامعة الأعلى في التصنيف الدولي من 1 حتى 500 درجه في الترتيب الأكاديمي ووفقا للضوابط التي تقرها اللجنة التنفيذية للبعثات، علما بأن آلية تقييم الجامعات تكون على أساس التصنيف الدولي QS كما هو موضح بالملحق الخاص بمعايير الاختيار المرفق بالإعلان)-

فى حالة حصول المتقدم على إحدى المنح المقدمة للدولة سوف يلتزم المتقدم بتنفيذ المنحة المقدمة للدولة ويعتبر معتذرا عن البعثه طبقا للقواعد المتبعه فى هذا الشأن.

- لا يجوز التقدم للحصول على بعثه أثناء سفر الدارس في إجازه دراسية.

- يتم استبعاد المتقدمين في حالة الإخلال بالمبادئ العلمية طبقا بنص القانون في هذا الشأن، علما بأن الإدارة تحتفظ بحق فحص المقترح البحثي للمتقدم بأحد البرامج المتخصصة في كشف الانتحال العلمي.