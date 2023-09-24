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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات العليا الإفريقية تعلن موعد امتحان الالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، عن عقد امتحان القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدبلوم التخصصي بجميع الأقسام بالكلية يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة الثالثة عصرا.

كما قررت كلية الدراسات الأفريقية العليا مد فترة قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام والبرامج حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٧ سبتمبر الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تنظم كلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ملتقى توظيفي لخريجي الكلية، يوم الثلاثاء 26 سبتمبر بمدرج 4 بالكلية، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتشجيع مبادرات التشغيل والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق  العمل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى التوظيفي يستهدف توفير فرص عمل لحديثي التخرج ومن لم يجد فرصة للعمل وذلك من خلال دعوة الشركات ورجال الأعمال لعرض فرص العمل المتاحة ودراسة  احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن ملتقيات التدريب والتوظيف التي تنظمها كليات الجامعة تساهم في  تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية، مشيرًا إلى أن الجامعة ليست مجرد مُلتقى للعلم والتعلم وإنما بيئة جامعية خصبة لإعداد كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل ومعطيات العصر ولديها القدرة على المنافسة بقوة محليًا وعالميًا، وربط مخرجات التعليم الجامعي بالمجتمع، وبناء شراكات متعددة مع المؤسسات والمراكز والهيئات المختلفة.

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