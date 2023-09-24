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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. فنون تطبيقية حلوان تطلق المؤتمر الدولي السابع ريادة الأعمال والتحول الرقمي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تطلق اليوم كلية الفنون التطبيقية، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي السابع، حول مستقبل الفنون التطبيقية بين ريادة الأعمال والتحول الرقمي  . 

وذلك تحت تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

 

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ومنها  ريادة الأعمال في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وريادة الأعمال المستدامة في مجال تصميم المنتجات والخدمات، وكذلك دور ريادة الأعمال الرقمية في دعم التصميم المستدام، بجانب مناقشة ريادة الأعمال المجتمعية ودورها في النهوض بالحرف التراثية، بالإضافة إلي ريادة الأعمال الرقمية ودورها في دعم التصميم المستدام، وتطبيق التكنولوجيا البازغة في إنشاء شركات ناشئة.
 

كما يتناول المؤتمر مناقشة التصميم في ظل منظومة التحول الرقمي، وتطبيقاته ودوره في مجال التصميم، وايضا التعريف بتطبيقات التحول الرقمي في مجال إنشاء الشركات الناشئة، وتصميم نماذج المحاكاة بالاستفادة من تكنولوجيا الطباعة الثلاثية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصميم، وتطبيقات الواقع المعزز في مجال التصميم أيضا.
 

يأتي هذا المؤتمر في ضوء رؤية مصر 2030، حيث اتجهت الدولة نحو اقتصاد المعرفة، ومع ازدياد الاهتمام بخلق اقتصاد معرفي مستدام، تغيرت التوجهات فيما يخص التنمية الاقتصادية والاستثمار، فأصبحت التنمية المستدامة هدفا تسعى الدولة لتحقيقه واتضح ذلك من خلال الاهتمام بمجال ريادة الأعمال كإحدى أهم ركائز التنمية، كما اتجهت الدولة لتعظيم الاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال  . 

فنون تطبيقية حلوان المؤتمر الدولى التحول الرقمي Jobs Education

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