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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد..نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

نشرت إدارة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال الثانوية المشتركة التابعة لادارة شرق طنطا التعليمية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنبيها عاجلا لطلابها قبل بدء العام الدراسي الجديد .
 

وزير التعليم يعلن قرب انتهاء تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والبدء في الثانوية
 

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.
 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انتهى تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2023، وفقا لقواعد وإجراءات القبول بالجامعات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024.
 

التعليم العالي: فوز باحثة مصرية بالبرنامج الدولي لشباب العلماء ماب 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين، ودعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات؛ للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة 
 

5 درجات على الحضور والسلوك .. ننشر تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل لائحة الانضباط المدرسي الجديدة المقرر تطبيقها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 ، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم .

بتكلفة 15 مليون جنيه.. شراء جهاز القسطرة القلبية بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة المرضي تم شراء جهاز القسطرة القلبية والشريانية لخدمه مرضي القلب المترددين على المستشفى الجامعي الجديد، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

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