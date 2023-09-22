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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يعلن قرب انتهاء تطوير مناهج المرحلة الإعدادية والبدء في الثانوية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

 

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة ، على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ، سوف يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

موعد بدء العام الدراسي الجديد 

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات. 

وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:
 

- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25  يناير 2024.


- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.


- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
 

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
 

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
 

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
 

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
 

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
 

- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما. 

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مناهج الاعدادية

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