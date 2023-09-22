منع البنطلون المقطوع والحظاظات والسلاسل.. محظورات لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

نشرت إدارة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال الثانوية المشتركة التابعة لادارة شرق طنطا التعليمية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنبيها عاجلا لطلابها قبل بدء العام الدراسي الجديد .

وطالبت إدارة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال الثانوية المشتركة التابعة لادارة شرق طنطا التعليمية ، طلابها بالالتزام بعدم ارتداء “البنطلون المقطع و السلاسل و الحظاظات" في المدرسة خلال العام الدراسي الجديد .

وشددت إدارة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال الثانوية المشتركة التابعة لادارة شرق طنطا التعليمية، على ضرورة أن يكون الحضور مع بداية الدراسة يوميا الساعة السابعة والنصف صباحا، مع الالتزام بالزي المدرسي للطالبات.

وأوضحت إدارة مدرسة الشهيد يوسف عبد العال الثانوية المشتركة التابعة لادارة شرق طنطا التعليمية ، أن الزي المدرسي للطالبات يكون باللون البني ويكون واسع سواء كان “جيبة او بنطلون او دريل” على أن تكون “البلوزة” باللون “البيج” وتكون طويلة و واسعة ، بينما يرتدي الطلاب البنين قميص لبني وبنطلون جينز ليس به قطع ، مع

عدم إرتداء السلاسل او الحظاظات



تنبيه عاجل للطلاب

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 سبتمبر الجاري ، طبقاً لما تم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد .

وتفتح المدارس أبوابها في أول يوم دراسة في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 لطلاب الصفوف الأولى في كل المراحل التعليمية ، أما بالنسبة لباقي الصفوف ، فمن المقرر أن تبدأ دراسة في اليوم التالي ، وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات والعمل على تهيئة المناخ الآمن