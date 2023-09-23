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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل إعلانها .. مؤشرات كليات الهندسة وفنى صحى بتنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انتهى تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2023، وفقا لقواعد وإجراءات القبول بالجامعات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024.
 

بدأ فحص رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد والجامعات التكنولوجية بالعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، على أن تعلن النتيجة بعد خلال  ساعات قللية.
 
 

موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

ومن المنتظر أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خلال فترة لا تتعدى الـ 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب للمعاهد والكليات لطلاب الشهادات الفنية 2023 -2024 لكل التخصصات نظامي 3 و5 سنوات.
 

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطلاب المسجلين ضمن تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي 2023 الاستعلام والحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور إعلانها من خلال الضغط علي الرابط التالي: رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

 

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

 

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والرقم السري حال اعتمادها وإعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق، وفقا للخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
-إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

-الضغط على الاستعلام عن النتيجة
 
مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 
 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات إدارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات  التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الأماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية  2022 اضغط هنا .

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجل 97.5% وفني صحي  قد تسجل أقل  95 % وتربية 91%  وتجارة 85%.

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