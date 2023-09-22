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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تصدر تعليمات عاجلة للطالبات الجدد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة اميره يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، انه يجب على الطالبات المستجدة المسجلة فى بطاقة الرغبات اللغة الفرنسية  إحضار الافادات الآتية: ١- ان تكون الطالبة خريجة مدارس فرنسية او تجريبية لغات درست اللغة الفرنسية كلغة اولى من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية او إفادة بدراستي للغة الفرنسية كلية ثانية من ابتدائى  حتى ثانوى بالاضافة إلى شهادة الحصول على DELF A2  من المركز الفرنسى بمصر  يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر الساعة العاشرة بمدرج ٨  ولن يلتفت إلى اى افادات تقدم بعد هذا الموعد.

 

وأشارت الدكتورة اميره يوسف، إلى الدخول علي منصة الجامعة للدفع الإلكتروني UMS ودفع المصروفات
للطالبات المستجدات للفرقة الأولي 
الرجاء اتباع خطوات الدفع من خلال الفيديو 
رابط دفع المصروفات 
http://ums.asu.edu.eg/.

 

 

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و أعلن قطاع الدراسات  العليا (مكتب رعاية شباب الباخثين) بكلية البنات عن عقد المدرسة الصيفية في الفترة من ١٧ إلي ٢٦ سبتمبر بكلية البنات وتقدم من خلالها مجموعة متنوعة من ورش العمل لتنمية مهارات الطلاب والباحثين من داخل وخارج الكلية وجامعة عين شمس ويقدم الورش علي مدار أسبوعين أساتذة متخصصين
قيمة الاشتراك ٣٠٠ جنيها تشمل حضور ٣ ورش 
أو  ١٢٥ لأي ورشة مفردة
 للتسجيل والاشتراك 
https://forms.gle/svJxspUzW1D9P9fY7
وللاستفسار 
https://tinyurl.com/yc339jup

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