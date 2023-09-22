بنات عين شمس تصدر تعليمات عاجلة للطالبات الجدد

قالت الدكتورة اميره يوسف عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، انه يجب على الطالبات المستجدة المسجلة فى بطاقة الرغبات اللغة الفرنسية إحضار الافادات الآتية: ١- ان تكون الطالبة خريجة مدارس فرنسية او تجريبية لغات درست اللغة الفرنسية كلغة اولى من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية او إفادة بدراستي للغة الفرنسية كلية ثانية من ابتدائى حتى ثانوى بالاضافة إلى شهادة الحصول على DELF A2 من المركز الفرنسى بمصر يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر الساعة العاشرة بمدرج ٨ ولن يلتفت إلى اى افادات تقدم بعد هذا الموعد.

وأشارت الدكتورة اميره يوسف، إلى الدخول علي منصة الجامعة للدفع الإلكتروني UMS ودفع المصروفات

للطالبات المستجدات للفرقة الأولي

الرجاء اتباع خطوات الدفع من خلال الفيديو

رابط دفع المصروفات

http://ums.asu.edu.eg/.



و أعلن قطاع الدراسات العليا (مكتب رعاية شباب الباخثين) بكلية البنات عن عقد المدرسة الصيفية في الفترة من ١٧ إلي ٢٦ سبتمبر بكلية البنات وتقدم من خلالها مجموعة متنوعة من ورش العمل لتنمية مهارات الطلاب والباحثين من داخل وخارج الكلية وجامعة عين شمس ويقدم الورش علي مدار أسبوعين أساتذة متخصصين

قيمة الاشتراك ٣٠٠ جنيها تشمل حضور ٣ ورش

أو ١٢٥ لأي ورشة مفردة

للتسجيل والاشتراك

https://forms.gle/svJxspUzW1D9P9fY7

وللاستفسار

https://tinyurl.com/yc339jup