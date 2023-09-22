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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023، حيث تصدرت محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع انتهاء الفترة المحددة لاستقبال طلبات تقليل الاغتراب المناظر أو غير المناظر للتحويل من جامعة لأخرى وفقًا للمنطقة الجغرافية التابع لها الطالب.
 

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023
 

وتشمل نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، على أن تأتي نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة فى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.


خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 عبر موقع التنسيق

ويعتمد القبول بـ نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على استيفاء الطلاب لـ شروط تقليل الاغتراب 2023 المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، وهى:

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب في نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

• أما التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

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نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2023.. تعرف عليها

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