جامعة عين شمس في أسبوع| بدء المدرسة الصيفية  بأكثر من 25 ورشة عمل... سمير فرج : حروب اليوم تقوم على إسقاط الدولة من خلال أبنائها

جامعة عين شمس في أسبوع:

عين شمس تستقبل وفدا من جامعة الزاوية الليبية لتعزيز التعاون المشترك

بدء المدرسة الصيفية ببنات عين شمس بأكثر من 25 ورشة عمل

50عاما على حرب أكتوبر.. سمير فرج في ندوة "الوطن والانتماء"

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ،بدء المدرسة الصيفية ببنات عين شمس بأكثر من 25 ورشة عمل،50عاما على حرب أكتوبر.. سمير فرج في ندوة "الوطن والانتماء" بجامعة عين شمس.



افتتحت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، ندوة تثقيفية بعنوان " الوطن والانتماء " بمناسبة مرور خمسين عاما على حرب أكتوبر المجيدة حاضر بها الخبير الإستراتيجي اللواء أ.ح دكتور سمير فرج و أدار الندوة الإعلامي خالد سعد كبير المذيعين بالتلفزيون المصري.

تأتي الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة بالتعاون بين قطاعي شئون التعليم و الطلاب و شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن تنسيق و تنظيم اسرة طلاب من أجل مصر وطلاب اتحاد جامعة عين شمس.

وخلال الندوة التي شهدت حضور طلابي غير مسبوق رحبت أ.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس باللواء أ.ح دكتور سمير فرج في رحاب الجامعة وأكدت ان جامعة عين شمس تهدف الى رفع الوعي الطلابي لبناء شباب قادر علي مواجهه التحديات من خلال الحرص على تقديم الموسم الثقافي الجامعي وما يضمه من ندوات وورش عمل ومؤتمرات ومحاضرات تصر الجامعة سنوياً على وجود جلسه حواريه مع رموز الوطن ممن شاركوا في حرب أكتوبر وشباب الجامعة لتحقيق اقصى استفادة من خبرات هؤلاء الرموز .

وفي كلمته اكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على أن حرب السادس من اكتوبر كانت علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية والتي أكدت على العقيدة المصرية القائمة على تحدى كل الصعاب وتحقيق الإنجازات التي يراها العالم مستحيلة و التي ينجح المصريون في تحقيقها لانهم في رباط الى يوم الدين.

وخلال كلمته التي وجهها للطلاب أكد علي ضرورة الفخر والاعتزاز بالهوية المصرية واضاف ان الوطن مسئولية كبيرة له تاريخ سبعة آلاف سنة وان علي الشباب مسئولية النهوض به لعقود وعقود قادمة.

ووجه الطلاب بضرورة التحلي بروح الانتصار العظيم والحفاظ على ما حققه الأجداد وان نحارب دائما في سبيل الانتصار ليس علي العدو الخارجي فقط وإنما في جميع المجالات وان نحمل دائما لواء الاجتهاد والعمل الجاد والدائم والمستمر مع الإصرار على تحقيق الإنجازات المتتالية والانتصارات التى تليق بوطننا الغالى مصر.

ووجه الإعلامي الكبير خالد سعد كبير المذيعين بالتلفزيون المصري سؤالا للأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن اهميه ممارسة الأنشطة لطلاب الجامعة فأكد سيادته على أن هدف جامعة عين شمس الأهم والأساسي هو اخراج مواطن صالح على قدر كبير من التعليم و له اهتمامات ومواصفات خاصة من مرونة في التفكير لمواكبة تحديات العصر الحديث ثم تأتي الأنشطة الطلابية لإكمال الأجزاء الناقصة في شخصيته عن طريق ممارسة هذه الأنشطة المختلفة التي تجعل من المستحيل اختراق تفكيره مهما كانت المغريات واضاف ا.د عبد الفتاح سعود ان هذا الفكر هو امتداد لفكر الجمهورية الجديدة الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأهم أهدافه "بناء الانسان" .

وأثناء الندوة ابدي اللواء أ.ح.د سمير فرج سعادته بالتواجد في رحاب جامعة عين شمس وسط هذا الحضور الطاغي من شباب المستقبل الذين يقع عليهم عبء كبير في المحافظة على مكتسبات حرب أكتوبر و النهوض بها ومواجهة طوفان التحديات التي تواجه الوطن.

و أشار اللواء أ.ح دكتور سمير فرج الى حروب الجيل الرابع والخامس وهي حروب اشاعات وخفض الروح المعنوية مضيفا أن أي دولة تريد أن تحارب وتدمر دولة أخرى كانت تستخدم الدبابة والسلاح، واليوم أصبح هناك نوع جديد من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.

وأعقب محاضرة اللواء أ.ح دكتور سمير فرج فتح باب الحوار مع الطلاب ثم إهداء سيادته درع الجامعة ، كما تم إهداء درع الجامعة للإعلامي الكبير خالد سعد تقديراً لدوره في مجال نشر الوعي من خلال برنامجه المعروف " الملتقى" والذي يذاع على شاشة التلفزيون المصري.

جدير بالذكر أن اللواء أ.ح دكتور سمير فرج تخرج في الكلية الحربية بتقدير امتياز عام ١٩٦٣ والتحق بسلاح المشاة، ليتدرج في المناصب العسكرية حتى منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي كما تخرج من كلية أركان حرب المصرية في عام 1973، والتحق بعدها بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا في عام 1974، وعُيّن مدرساً بها فور تخرجه منها ليكون بذلك أول ضابط من خارج دول حلف الناتو والكومنولث يُعين في هذا المنصب.

حصل أيضاً على ليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة عين شمس في عام 1979 ودبلوم إدراة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1982 ودرجة الدكتوراه عن «دور الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري».



كما تولى العديد من المناصب في القوات المسلحة المصرية في هيئة العمليات وهيئة البحوث العسكرية. وعمل مدرساً في معهد المشاة ومدرسا بكلية القادة والأركان كما عين مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية.

وشارك في حرب أكتوبر 1973 حيث كان ضابط عمليات في «مركز 10» ضمن عمليات القيادة العامة للقوات المسلحة وكان أصغر ضابط سناً ورتبة في ذلك الوقت.

وتولى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية لمدة 7 أعوام في الفترة من 1993 إلى 2000، كما عين ملحقاً عسكرياً إلى تركيا في الفترة من 1990 إلى 1993 إلى جانب تولى سيادته بعض المناصب المدنية منها رئاسة المجلس الأعلى لمدينة الأقصر عام 2004، وفي عام 2009 تم تحويلها إلى محافظة وعُيِّن أول محافظ لها، وشغل هذا المنصب حتى عام 2011.

كما شغل منصب مدير دار الأوبرا المصرية في الفترة من عام 2000 حتى عام 2004.



كما بدأت المدرسة الصيفية بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس، والتى تستمر حتى يوم الثلاثاء 26 سبتمبر ، وتتضمن أكثر من 25 ورشة عمل في مختلف التخصصات بالكلية بمشاركة أكثر من 10 أقسام بالكلية من أجل العمل على تنمية مهارات الطلاب والباحثين ، وذلك تحت رعاية الدكتورة غاده فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة.

أوضحت الدكتورة . أميرة يوسف، عميدة الكلية، أن الورش تشمل عدة محاور عديدة منها التخطيط لوجبات المسنين وأمراض سوء التغذية عند الأطفال والتغذية العلاجية المتقدمة ودليل الباحث المبتدئ والتحليل والتعريف والتقنية والتطبيقات والاستخدامات المختلفة لمنصة Google Earth Engine واستخداماتها في البحوث الجغرافية والأخطاء المنهجية في البحوث والتحفيز الذاتي لإنجاز البحث المميز والمسح الغذائي.



وأضافت عميدة الكلية بأن الكلية تمنح الحاضرين من الدارسين شهادة معتمدة وسوف يحاضر في محاور هذه الورش العديد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وأضافت الدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن ورش العمل تتضمن أيضا عدة محاور منها مهارات البحث العلمي وكيفيه تطويرها والحالة الغذائية وكيفية إعداد وبناء أدوات البحث في مجال الطفولة المبكرة، والتحليل البيئي ومفهومه.





وقد استقبلت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، صباح يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر ، وفداً رفيع المستوى من جامعة الزاوية بليبيا ، في إطار تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين الجامعتين.

ضم الوفد / إسماعيل الهادى احميده الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة، الأستاذ الدكتور محمود سالم جدور وكيل الشئون العلمية ونائب رئيس جامعة الزاوية بليبيا ، الأستاذ الدكتور إسماعيل العكش عميد كلية العلوم، والدكتور سامي عيسى مندوب مكتب التعاون الدولي بجامعة الزاوية.



وشهد اللقاء من جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب الأستاذ بكلية الصيدلة ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث ، والأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة .

في مستهل اللقاء تقدمت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس بخالص التعازي وصادق المواساة للأشقاء في ليبيا في ضحايا الإعصار الذي ضرب مناطق مختلفة في شرق دولة ليبيا الشقيقة ، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدة على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة ليبيا الشقيقة.

من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية خلال الأزمة ، مؤكدين علي خصوصية العلاقة بين مصر وليبيا والتى تجمعهما روابط تاريخية مشتركة .

وخلال اللقاء تم مناقشة تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مختلفة من التعليم والبحث العلمي ،والاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس للتدريس بالجامعة هناك، خاصة في كليات القطاع الطبي والهندسة والحاسبات.

من جانبها رحبت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق بالتعاون المشترك مع جامعة الزاوية ، وتقديم كافة أوجه الدعم للجامعة هناك ، مشيرة إلى أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة ، وتحرص الجامعة علي الاهتمام بهم وتقديم أفضل سبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين للجامعة في بلادهم.

وأعرب الوفد عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة عين شمس وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم ، كذلك أعربوا عن خالص تقديرهم لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلاب الليبيين الدراسيين بها وتوفير كافة أوجه الرعاية والخدمات المختلفة لهم خلال فترة دراستهم بمختلف كليات الجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وخلال اللقاء تم تقديم عرض تقديمي شامل عن جامعة الزاوية والتى تعد إحدى الجامعات الحكومية بليبيا ، وتقع غرب العاصمة طرابلس، وتضم 23 كلية ، و 25.742 طالب في المرحلة الجامعية ، 2.699 طالب فى مرحلة الدراسات العليا .