إضاءة مستشفيات جامعة عين شمس بالبرتقالى احتفالاً باليوم العالمى لسلامة المرضى |شاهد

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس عددا من الفعاليات بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية حيث أعلنت المنظمة السابع عشر من سبتمبر من كل عام ، يومًا عالميا لسلامة المرضى.

أبرز هذه الفاعليات اضاءة مباني مستشفيات الجامعة باللون البرتقالي احتفالا باليوم العالمي لسلامة المرضى، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

حضر الفاعليات وأشرف عليها الدكتورة.هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الأسبق و مدير مكافحة العدوى و الدكتورة مهي التحيوي استاذ بقسم جودة الرعاية الصحية كلية الطب بجامعة عين شمس والدكتور ايهاب شهاد رئيس قسم جودة رعاية الصحية و الدكتور جاسر الكريم من مكتب منظمة الصحة العالمية ممثل بجمهورية مصر العربية نائباً عن الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية ، ود ريهام الأسدى أستاذ مساعد الميكروبيولوجى بمكتب مصر لمنظمة الصحة العالمية. وم.نجوى الفقى نصير ومدافع المرضى عن منظمة الصحة العالمية وممثل المشاركة المجتمعية



كما شهدت حضور عدداُ من مديري المستشفيات منهم الدكتور سامح سمير و الدكتور عصام فخري و الدكتور. ولاء وسام وحضور بعض من الجهات الخارجية منهم الدكتورة .مروة طه مدير إدارة الجودة بالهيئة العامة للرعاية الصحية ،و عدداً من السادة مديرى المستشفيات ونوابهم و رؤساء الأقسام والتمريض وفرق الجودة بالمستشفيات وفرق مكافحة العدوى وبعض الصيادلة .



و كانت الإحتفالية من تنظيم إدارة الجودة المركزية تحت إشراف د.سارة إبراهيم القائم بأعمال مدير إدارة الجودة المركزية وبالتعاون مع قسم جودة الرعاية الصحية



تقدم الدكتور طارق يوسف بالشكر لأعضاء قسم جودة الرعاية الصحية و إدارة الجودة المركزية القائمين على تنظيم الاحتفالية ،كما أكد على ضرورة الاهتمام بسلامة المريض وسلامة الدواء في كافة مجالات الممارسة الطبية، مؤكدا أن معايير الجودة ومكافحة العدوى أصبحت جزء هام في كافة التخصصات الطبية.



لافتاً النظر الى حصول عدد من مستشفيات جامعة عين شمس على أعتماد GAHAR والتى حصلت عليها مستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين والتى تعد الأولي و الرائدة في الشرق الأوسط في تخصص طب المسنين الذي يشمل الكشف المبكر و علاج و متابعة كافة الأمراض المزمنة للمسنين



في مستهل كلمته نقل الدكتور جاسر الكريم ممثل عن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، تحيات الدكتورة نعيمه القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، للجامعة و الدكتورة غادة فاروق علي الدعم المستمر والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.



واكد الدكتور جاسم الكريم ،أن الهدف من هذا الإحتفال هو نشر ثقافة سلامة المرضى، مضيفا أن الجودة عنصر هام جدا عند تقديم الخدمة الطبية.

وأيضاً التغطية الصحية الشاملة تقدم رعاية صحية ذات جودة لتقليل الأضرار الصحية والاقتصادية التابعة لها وأشاد سيادته بالتوجهه الرئاسى لمبادرة التأمين الصحى الشامل كأحد أهم مبادرات تطوير القطاع الصحى بمصر بالهيئات والقطاعات لتقليل الخطر و أعداد الوفيات وحماية المرضى وتقديم أفضل رعاية لهم.



وأشارت الدكتورة مهى تحيوى إلى حرص الجامعة الدائم على إقامة هذه الإحتفالية سنوياً كما يتم إنارة الكلية والمستشفيات باللون البرتقالى كجزء من الفعاليات وكذلك الأنشطة والمعارض المقدمة بمستشفيات جامعة عين شمس والتى تقدم خبرة عظيمة لدى العاملين بها وأثرها على الجودة الصحية وسلامة المرضى.

كما شجعت على أهمية حصول جميع المستشفيات الجامعية وخاصه جامعة عين شمس على إعتماد GAHAR ومازال الحلم مستمر فى حقبة قوية بحصول مستشفى العبور والتخصصى والدمرداش على الإعتماد.

ثم تضمنت الفاعليات عرض مجموعة من الأفلام التوعوية و فيديو وبوسترات ومحاضرات علمية استمرت على مدار اليوم عن سلامة المريض والاهتمام بالاستماع لشكوى المريض ومساندته وتحسين أمان المريض وتقديم الخدمة الصحية مع استمرار اقامة العديد من المعارض بعدد من مستشفيات جامعة عين شمس منها مستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين وأكاديمية القلب ومستشفى الباطنة ومستشفى النساء والتوليد ومستشفى امراض وجراحات القلب والصدر.



واشتملت كذلك الفعاليات عقد ندوة توعية مجتمعية للمواطنين والعاملين بالجامعة بمدرج البنهاوى بكلية الطب عن الاستخدام الآمن للدواء واشتملت الندوة كشف لقاع العين للسادة العاملين والموظفين بالكلية.



وأشتملت فعاليات الندوة على عرض برنامج "أصحاء" للرعاية الصحية الشاملة والذي يقدم خدمات صحية للعاملين في جامعة عين شمس باستخدام تكنولوجيات حديثة



كما عرضا كل من ا.د منى عبد السلام استاذ الغدد الصماء وا.د نور الدین حسین استاذ طب و جراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس معلومات قيمة عن الوقاية من السكر وأمراض الشبكية المصاحبة .



وتم عرض نتائج حملة كشف قاع العين والذي تم من خلاله فحص حوالى ٢٥٠ موظف وكشف عن وجود اعتلال شبكي لعدد 47 منهم ثم كشف قاع عين متخصص لهم عقب انتهاء الندوة من قبل د آلاء جعفر الاخصائي بقسم جراحة و طب العيون.