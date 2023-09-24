نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انتهى تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2023، وفقا لقواعد وإجراءات القبول بالجامعات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024.



بدأ فحص رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد والجامعات التكنولوجية بالعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، على أن تعلن النتيجة بعد خلال 23 ساعة.



موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023



ومن المنتظر أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خلال فترة لا تتعدى الـ 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب للمعاهد والكليات لطلاب الشهادات الفنية 2023 -2024 لكل التخصصات نظامي 3 و5 سنوات.



رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023



وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطلاب المسجلين ضمن تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي 2023 الاستعلام والحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور إعلانها من خلال الضغط علي الرابط التالي: رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والرقم السري حال اعتمادها وإعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق، وفقا للخطوات الآتية:

-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

-اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

-إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.

-الضغط على الاستعلام عن النتيجة.