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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اليوم.. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بحي أهالينا 1

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة بحي أهالينا ( ١ ) ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ من سبتمبر الجاري.


تضم القافلة عدد من الأنشطة المتنوعة بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام السيد اللواء حسام الشربيني أمين عام الجامعة المساعد لشؤون المجتمع وتنمية البيئةويشارك فى القافلة كليات الطب و طب الأسنان والصيدلة والتمريض و الإعلام ومركز تعليم الكبار بالجامعة.

 وتشمل القافلة عيادات متنوعة منها" عيادة باطنة - عيادة نساء - عيادة أطفال - عيادة أنف وأذن - عيادة عظام - عيادة أسنان عيادة جلدية - عيادة رمد - عيادة جراحة - عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدى قياس الضغط والسكر وتوعية عن مرض السكر والضغط ، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية مجانا تحت إشراف كلية الصيدلة" .

 

كما تتضمن فعاليات القافلة عدد من الندوات التوعية و هى " زياده الوعى المجتمعى عن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة و فحص الثدى والتوعية عن الفحص الذاتي وزيادة الوعى عن مخاطر الإدمان وتأثيره على الفرد الأسرة والمجتمع و ندوات توعية الأمهات عن وقاية أطفالهن من الحوادث الشائعة والتعامل عند حدوثها وعمل الإسعافات الأولية اللازمة والرضاعة الطبيعية وأهميتها والتغذية السليمة " ويقدمها أساتذة متخصصين من كلية التمريض.

وكذلك الشائعات " تعريفها وأنواعها وخطورتها وكيفية مواجهتها  و ندوات توعية بعنوان "بلدي أمانة لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية و توعية عن "مناهضة العنف ضد المرأة" و أسرة بلا عنف  يقدمها المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة
كما يقام من خلال القافلة امتحانات فورية للراغبين فى التحرر من الأمية تحت إشراف  الهيئة العامة لتعليم لتعليم الكبار بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة.

و تتضمن القافلة أنشطة خاصة للأطفال منها  "عرض مسرح عرائس - ورش تصنيع عرائس - ورشة فنون تشكيلية ورشة رسم مع الأطفال لعمل جدارية بألوان الأكريليك - ورشة عمل عروسة المولد - رسم على الوجوه " تنفيذ  الإدارة العامة لثقافة الطفل المشروع الثقافى للمناطق الجديدة الآمنة - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

فضلا عن محور محو الأمية وتعليم الكبار والذي يتضمن امتحانات فورية للمتحررين من الأمية تحت إشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار و مركز تعليم  الكبار بجامعة عين شمس.

كما تتضمن فعاليات القافلة توزيع شنط وأدوات مدرسية على ٢٠٠ من الأطفال الأيتام تحت إشراف مؤسسة مصر الخير.

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