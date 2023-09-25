أخبار التعليم.. إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط.. 30 صورة ترصد وصول الكتب للمدارس قبل الدراسة بأيام

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مؤسس "أمهات مصر" تشيد بدعم وزير التعليم للتربية الإيجابية لتلاميذ الابتدائية

أشادت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاهتمام بدعم التربية الإيجابية للطلاب خاصة بالمرحلة الابتدائية.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 من هنا الآن

كثر الآن البحث عن تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 خاصة بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 لنظامي الثلاث والخمس سنوات وطلبة المعاهد المتوسطة.

بعد تحذير العالم الهولندي| هل تتسبب حركة القمر والكواكب في حدوث زلازل؟

أطل الهولندي فرانك هوغربيتس بتغريدة جديدة على صفحته على موقع إكس تنبأ فيها بـ زلزال مدمر يبلغ قوته 8.5 ريختر وذلك خلال 26 إلى 28 سبتمبر.

ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

وقد تصدرت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محركات البحث في جوجل، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 صناعي وتجاري وزراعي وفندقي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

رئيس هيئة تعليم الكبار: نعمل على إكساب الدارس مهنة تعينه على العيش بكرامة

افتتح الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار البرنامج التدريبي الذي بعنوان ( بناء قدرات ميسرات تعليم الكبار بمراكز وقرى مشروع حياة كريمة على استخدام منهجية " المرأة والحياة").

تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس لدعم "التربية الإيجابية" للطلاب

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء موسسة "فاهم" للدعم النفسي؛ وذلك لبحث آليات تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم "التربية الإيجابية" للطلاب.

انطلاق مرحلة التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمحاكم الاقتصادية

بدأت مرحلة التدريب العملي لطلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالمحاكم الاقتصادية، والذي يأتي فى إطار البروتوكول الذي وقعه عميد الكلية الدكتور محمد صافي مع المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، في ربيع العام الدراسي الماضي.

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بذكرى المولد النبوي الشريف من خلال إرسال برقية تهنئة، وعبّر فيها عن أسمى وأطيب آيات التهاني له، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده الله عليه وعلى مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

30 صورة ترصد وصول الكتب للمدارس قبل الدراسة بأيام وعدم ربط تسليمها بالمصروفات

تسلمت المدارس الحكومية والرسمية الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد وذلك قبل أيام من بدء الدراسة في المدارس .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور ، وصول الكتب المدرسية إلى المدارس الحكومية والرسمية قبل بدء الدراسة استعدادا لتسليمها للطلاب .