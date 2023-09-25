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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

30 صورة ترصد وصول الكتب للمدارس قبل الدراسة بأيام وعدم ربط تسليمها بالمصروفات

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية

تسلمت المدارس الحكومية والرسمية الكتب المدرسية الخاصة بالعام الدراسي الجديد وذلك قبل أيام من بدء الدراسة في المدارس .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور ، وصول الكتب المدرسية إلى المدارس الحكومية والرسمية قبل بدء الدراسة استعدادا لتسليمها للطلاب .

وبالفعل بدأت بعض المدارس في تسليم الكتب المدرسية للطلاب قبل بدء الدراسة ، فيما قررت باقي المدارس بدء تسليم الكتب المدرسية للطلاب في أول يوم دراسة .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدم ربط عملية تسليم الكتب المدرسية للطلاب بدفع الرسوم والمصاريف المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك الشأن .

وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً عبر موقع الوزارة الالكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية، فضلا عن وجود اختبارات مميكنة على كل وحدة تعليمية لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب في التحصيل الدراسي.

الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب المدرسية
الكتب الكتب المدرسية الدراسة المدارس Jobs Education

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