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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: استهداف مراكز لوجستية وبنى تحتية للنقل تابعة لأوكرانيا

الدفاع الروسية: استهداف مراكز لوجستية وبنى تحتية للنقل تابعة لأوكرانيا
الدفاع الروسية: استهداف مراكز لوجستية وبنى تحتية للنقل تابعة لأوكرانيا
أ ش أ

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الثلاثاء/، بأن قواتها استهدفت مراكز لوجستية وبنى تحتية للنقل والمواني تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أنها استهدفت منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، المشاركة في إنتاج وتخزين صواريخ كروز طويلة و متوسطة المدى و الطائرات دون طيار، ومرافق البنية التحتية للنقل في كييف ومركز خدمات لوجستية في مقاطعة خاركوف، إضافة إلى السفن البحرية المستخدمة لمصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن قواتها تستهدف بشكل يومي مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج و تخزين طائرات مسيرة بعيدة و متوسطة المدى، ومراكز صنع القرار و المواني و البنى التحتية الأوكرانية، التي تستخدم لأغراض عسكرية، ردا على الهجمات الإرهابية لنظام كييف ضد المدنيين و البنى التحتية المدنية الروسية.

وزارة الدفاع الروسية مراكز لوجستية بنى تحتية للنقل والمواني تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

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