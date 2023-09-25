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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مؤسس "أمهات مصر" تشيد بدعم وزير التعليم للتربية الإيجابية لتلاميذ الابتدائية

عبير أحمد
عبير أحمد

أشادت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاهتمام بدعم التربية الإيجابية للطلاب خاصة بالمرحلة الابتدائية.

وأضافت عبير ،  في بيان لها ، أن التركيز على الحالة النفسية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية أمر في غاية الأهمية، نظرا لأهمية تأسيس الطفل في هذه المرحلة العمرية والتي تنعكس عليه في بقية مراحله التعليمية وحياته بشكل عام، فضلا عن توجيه أولياء الأمور بكيفية التعامل معه.

وقالت “أتقدم بكل الشكر لوزارة التربية و التعليم ومؤسسة فاهم للدعم النفسي بقيادة السفيرة نبيلة مكرم، ومؤسسة التعليم أولا”.

وكان قد استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء موسسة "فاهم" للدعم النفسي؛ وذلك لبحث آليات تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم "التربية الإيجابية" للطلاب.

ورحب وزير التعليم بالحضور، مثمنًا دور مؤسسة «فاهم» في نشر الوعي بالصحة النفسية، وتدريب ١١٠٠ أخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس  بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة "التعليم أولا"، مؤكداً أن الوزارة تستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلي مديري المدارس للمرحلة الابتدائية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم البناء على التعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسة في تطوير حقيبة تدريبية بما يناسب احتياجات الطفل في المرحلة الابتدائية، مؤكدا على أهمية قياس أثر الحقائب التدريبية التي تم تنفيذها والبناء عليها.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والبناء على هذا التعاون في توسيع نطاق تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ليضم أيضا مديري مدارس المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن شخصية الطفل تتشكل خلال هذه المرحلة الهامة من عمره.

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