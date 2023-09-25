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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهرت الآن.. التعليم العالي تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط

صدى البلد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

 

وقد تصدرت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محركات البحث في جوجل، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 صناعي وتجاري وزراعي وفندقي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وتعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 هى الشيء الوحيد التى ينتظرة الآن طلاب الدبلومات الفنية، وذلك حيث ان اليوم مترقب أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، لذلك تزايد البحث عن موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.

 

 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

وكتبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ترقبوا نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال هذا الرابط اضغط هنـــــا 

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ومن المقرر أن يعلن مكتب تنسيق القبول في الجامعات نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القادمة، حيث يستغرق مكتب التنسيق مدة لا تزيد عن أسبوع لإعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وستتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 صناعي وتجاري وزراعي وفندقي بالرقم السري ورقم الجلوس بشكل مباشر، وللدخول على الرابط: اضغط هنــا، وكتابة الرقم السري ورقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة، ولكن تطبق هذه الخطوة فور إعلان النتيجة رسميًا.

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها هنا.

رابط مباشر للحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

- يقوم الطالب باختيار خدمات تنسيق الدبلومات الفنية.

- يقوم الطالب باختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

- يقوم الطالب باختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم التأكيدي.

- الضغط على الخطوة الثانية.

- تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وكان موقع التنسيق الإلكتروني قد استقبل رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال الفترة من الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 وحتى الثلاثاء الماضي الموافق 19 سبتمبر 2023.

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نتيجة تقليل الاغتراب 2023

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، بشكل رسمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأتاحت “التعليم” نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ، لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023 من تنسيق الجامعات.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي :

www.tansik.egypt.gov.eg

وكان الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أعلن انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023، موضحا أنه تم غلق باب تقليل الاغتراب الثلاثاء الماضى.

 

 

 

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