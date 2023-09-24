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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

متاحة الآن.. نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تقليل الاغتراب
تقليل الاغتراب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الآن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، بشكل رسمي عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأتاحت “التعليم” نتيجة تقليل الاغتراب 2023 ، لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023 من تنسيق الجامعات.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني على الرابط التالي : 

www.tansik.egypt.gov.eg

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وكان الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أعلن انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ضمن المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2023، موضحا أنه تم غلق باب تقليل الاغتراب الثلاثاء الماضى.

ويستعين الطالب بـ تقليل الاغتراب كي يتم تحويله من الكلية التي بطاقته الترشيحية الى كلية أخرى يختارها بناء على عدم رغبته في الالتحاق بتلك الكلية، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه.

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