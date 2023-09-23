البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة.. تعرف على التفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة نائب المدير العام للعلوم (DDGS) بالمعهد.

واوضحت انه لابد أن تتوافر بعض الشروط الواجب في المرشح:

- أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراة في مجال ذي صلة.بأبحاث IIASA.

- خبرة في قيادة وإدارة البحوث المتعددة التخصصات.

- كل المهام التي يقوم بها المرشح المختار ستكون في مقر IIASA بالنمسا، سيعمل المرشح المختار بعقد مبدئي لمدة 5 سنوات بدوام كامل.

- يوجد إمكانية مد فترة العقد فيما بعد، علمًا بأن آخر موعد لتلقي طلبات الترشيح هو حتى شغل الوظيفة.

بينما لمزيد من التفاصيل عن البرنامج وكيفية التقديم يُرجى زيارة الرابط التالي

https://iiasa.ac.at/employment/job-openings?jh=mv2qvsmya25fgmukfauws8dyfuc0dci&fbclid=IwAR3YOZwV8zQjTqwwTnV4lv5P7Hul8oua902y06EAojjbGQggd8nPaQPN5vY

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا عن عقد اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بالتعاون مع مراكز التنمية الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي ندوة بعنوان” تحديات صناعة اعلاف الدواجن في مصر : المشكلة والحلول" بمركز بحوث تنمية إقليم الدلتا – طنطا.

وأوضح انه تعد صناعة الدواجن فى مصر من أهم الصناعات التى تسهم بشكل كبير فى توفير مصادر البروتين الحيوانى، حيث تتميز مشاريع الدواجن بعدة خصائص من أهمها سرعة دوران رأس المال بجانب عدم احتياجها لرقعة زراعية كبيرة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبى للكفاءة التحويلية الغذائية مقارنة بمختلف أنواع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى وتتميز لحوم الدواجن بارتفاع قيمتها الغذائية إذ ترتفع بها نسبة البروتين وتنخفض بها نسبة الدهون الضارة عن باقى المصادر الأخرى للحوم.