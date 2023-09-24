رئيس أمناء النيل: علينا التوجه نحو جامعات الشرق مثل الصين واليابان

قال الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، إنه فيما يخص التعاون الدولي، سيتم العمل على التعاون مع الجامعات في شرق العالم، لأن العالم اليوم بصدد نظام جديد عالمي، كما أنه علينا أن نستعد للعالم الذي تتغير معطياته يوما بعد يوما، وأرى أن المستقبل عند دول الشرق وهي الصين وكوريا والهند واليابان.



وأضاف د. محيي الدين، لصدى البلد: " كنت قد تحدثت بخصوص هذه النقطة في عام 2002، وقتها قولت لبنتي وكان عمرها 5 سنوات: " تعلمي اللغة الصينية لأن العالم سيتجه نحو الصين، ويجب على الجامعات ايضا أن تتوجه نحو جامعات الشرق في الصين واليابان".

وأشار إلى أنه يجب علينا كمصريين، العمل على تعليم اللغة الصينية للطلاب داخل الجامعات والمدارس كلغة اساسية بجانب الإنجليزية والفرنسية، كما يمكن أن أقول إن هناك دولا أوروبية بدأت في تعليم اللغة الصينية ليتعاملوا مع الدولة القادمة بقوة وهي الصين، ومن خلال مجلس الامناء سنعمل على التعاون مع جامعات الصين واليابان والهند وسنغافورا.