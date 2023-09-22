تفاصيل الحصول على مِنح للدراسة في الصين

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة قنصلية ج.م.ع العامة فى هونج كونج بشأن الإعلان عن 300 منحة لدراسة الدكتوراه فى الجامعات المختلفة فى هونج كونج للعام الدراسى 2024 /2025 ولمدة 3 سنوات حيث ستوفر الجهة المانحة راتبا شهريا يعادل 3530 دولارا أمريكيا وبدل سفر خاص بالبحث والمؤتمرات بقيمة 1760 دولارا أمريكيا سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/GuidanceNote.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

وأعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إفادة قنصلية جمهورية مصر العربيه فى هونج كونج بشأن تقديم جامعة هونج كونج عددا غير محدود من المنح الدراسية الممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة .

ويأتي ذلك فى عدد من الأقسام العديدة والمتنوعة المنبثقة عن كليات الجامعة التالية..

التعليم العالي تعلن عن فرصة دراسية للحاصلين على الثانوية العامة في هونج كونج) :

1- المنح في عدد من التخصصات :

- الطب والجراحة

– طب الاسنان

- الهندسة

– الهندسة المعمارية

- العلوم

– ادارة الاعمال

– الفنون

2- الدراسة سوف تكون باللغة الانجليزية.

3- أخر موعد للتقدم : 8 أكتوبر 2023

وأوضحت أن الإلمام بها يعد شرطًا أساسيًا للقبول حيث أن الأمر سيتطلب من الطلبة المؤهلين إجراء اختبار للغة الإنجليزية مثل TOEFL أو IELTS أو غيره من الإختبارات المعترف بها دوليًا . ، كما أن الجامعة سوف تتحمل تكاليف رسوم الدراسة بالجامعة بينما سيتم بحث مسألة تحملهم لتكاليف الإقامة والإعاشة اليومية لما بعد إجراء المقابلات الشفهية ووفقًا لكل حالة على حده ، و لايوجد حد أقصى لأعداد الطلبة المرشحين للمنح .

وفى حالة وجود مزيد من الاستفسارات يمكن الاتصال بالسيدة / Jessie Li مديرة برنامج المنح بالجامعة من خلال البريد الالكترونى التالى [email protected]

وأوضحت أن أخر موعد للتقدم : 8 أكتوبر 2023 وذلك حتى يتسنى موافاة السفارة بأسماء ونقاط الاتصال بالطلبة المصريين المرشحين لهذه المنح حتى يتسنى التنسيق مع جامعة هونج كونج لقبول أكبر عدد من هؤلاء الطلبة فى العام الأكاديمى 2024/2025 علمًا بأن الجامعة سوف تتواصل مباشرة مع هؤلاء الطلاب.

بينما بعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة.

للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة وكيفية التقدم يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى:

https://aas.hku.hk/apply-scholarships

https://admissions.hku.hk/apply/international-qualifications#apply-now

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.