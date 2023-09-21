الفضاء المصرية: نسعى للاستفادة من بيانات الأمم المتحدة في إدارة الكوارث

شارك الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في فعاليات المنتدى الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، والذي أقيم في العاصمة فيينا.



وجاءت مشاركة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في المنتدى لمعرفة سبل الاستفادة من أنشطة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي والتي تتركز حول العديد من المحاور، منها أنشطة اللجنة الدولية لأنظمة الملاحة الدولية بالاقمار الصناعية وبرنامج تطبيقات الفضاء بمجالاتها المتنوعة بما يتوافق مع احتياجات الجانب المصري، كذلك برنامج الأمم المتحدة لبيانات الفضاء من أجل إدارة الكوارث والتعامل مع الأزمات وبالأخص في بناء القدرات الوطنية في تلك المجالات، وأيضًا دعم تطوير الأُطر القانونية الوطنية في مجال الفضاء.

كما تم استعراض أهم الأنشطة ومجالات العمل للجنة الأمم المتحدة للإستخدامات السلمية للفضاء الخارجي (COPUOS) خاصة الأنشطة المتوقعة خلال العام 2024 للجنتين الفرعيتين (القانونية) و(العلمية والفنية).