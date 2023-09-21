لخدمة المجتمع.. تجهيز مستشفى جامعة الجلالة بـ600 سرير

تحرص الجامعات الأهلية الجديدة على دعم المجتمع من حولها بالعديد من الطرق حيث يكون دائما هناك دور كبيرة للجامعات الأهلية بخدمة المجتمع .



وقال الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة الأهلية في إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، إنه قد نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجلالة أكثر من 500 بحث علمي دولي، ولدينا 15 مشروع بحثي متنوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا وتطوير الصناعة المحلية.

واضاف لـ صدى البلد أن الجامعة أطلقت العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية والندوات التوعوية، منها تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وتنظيم ندوة لمناهضة "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



وأشار إلى أن الجامعة احتفالية «برايل عين الحياة»، في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، بجانب تنظيم طلاب الجامعة لحملة "جلالة الخير" لتعبئة وتوزيع شنط رمضان علي العاملين بمدينة الجلالة، بالإضافة إلي تنظيم حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفير وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقنا اليوم الطبي للفحص المجاني لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن" لجميع العاملين والطلاب بالجامعة.



وتابع: "تم تنظيم ورشة عمل حول "تأثير تغير المناخ على الصحة العامة"، كما شاركنا بجناح في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، على هامش انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، حيث تم تقديم شرحًا مفصلًا حول جهود جامعة الجلالة في تطبيق استراتيجية الاستدامة والتوصل الى حلول لتوفير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها"، مؤكدا أن المستشفى الجامعي لجامعة الجلالة في مرحلة التجهيز حيث أن هناك 600 سرير بخدمة 7 نجوم وعلى أعلى مستوى.