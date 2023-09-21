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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعة البريطانية تنظم مؤتمرا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية التدريس

صدى البلد

نظمت الجامعة البريطانية في مصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني للتعليم والتعلم، لأعضاء هيئة التدريس؛ لتدريبهم على أحدث طرق التعلم الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية التدريس، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق.

جاء ذلك في إطار استراتيجية الجامعة  البريطانية ورؤيتها التي تسعي دائمًا لتحسين طرق التدريس والتعلم، والارتقاء بمستوي الأداء الأكاديمي، باعتباره أهم قواطر التنمية وبناء الشباب لتحقيق رؤية مصر 2030 .

واستمرت فعاليات المؤتمر لمدة يومين، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وحاضر في المؤتمر الأستاذ الدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين، نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والأستاذة الدكتورة كاثرين هاربر، المستشار الأول للشؤون الأكاديمية، وقامت بتنظيم فعاليات المؤتمر الدكتورة جيهان عثمان، مستشار أول لابتكارات التدريس والتعلم.

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من جانبه أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أهمية الاستثمار في التعليم المستمر، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز قدرتهم على توجيه وتمرير هذا التقدم والمعرفة للطلاب، ليواكبوا التطور التكنولوجي المتسارع، وهو ما يعكس استراتيجية الجامعة في تحقيق التميز والابتكار، لضمان تحسين مستدام في المهارات والقدرات.

وأضاف الدكتور "لطفي"،  أن تفعيل هذا النوع من المؤتمرات والندوات في الجامعات، يمكننا من 
تطوير مستوى أعضاء هيئة التدريس وتقديم الدعم لهم؛ لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية في الأداء الأكاديمي والوظيفي.

وشملت فعاليات المؤتمر، العديد من الجلسات الهامة التي تناولت الحديث عن  الذكاء الاصطناعي، وتقنية الشات جي بي تي  Chat GPT، وأهمية الذكاء الاصطناعي في التعليم، كما تضمنت الفعاليات مناقشات حول موضوعات رئيسية مختلفة، وورش عمل لتعزيز أهداف الجامعة في أن تصبح مؤسسة رائدة تركز على الطلاب.

 

الجامعة البريطانية الذكاء الاصطناعي الشروق

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