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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. تفاصيل

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أيام قليلة تفصلنا على انتهائه لذلك ارتفع معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ؛ للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مدى التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وتزايدت معدلات البحث عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية2023، في الوقت الذي يستمر فيه تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتزامنًا مع مد أعمال تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني لمدة 5 أيام، وكان المقرر ان تنتهي اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

 

أكد مصدر مسؤول أن الحدود الدنيا بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، قد يشهد تشابه كبير مع العام الماضي ، وخاصة مع تقارب نسب النجاح مقارنة بالعام الماضي. 

وأضاف أن هناك عدد من الكليات التي يهتم الطلاب بالاطلاع على مؤشراتها، للتقديم لها ، من بينها الهندسة التي قد يتخطى الحد الأدنى للالتحاق بها 97%، بينما التجارة قد تصل ل85.5%.

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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويتيح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول، وسيكون متاحا للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وعليه اختيار رغباتك.

يبحث طلاب المدارس الثانوية الفنية الصناعية والتجارية والزراعية نظام 3 و5 سنوات، وطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي، لـ معرفة نتيجه تنسيق الدبلومات الفنيه 2023 ونتيجة الرغبات التي قاموا بتسجيلها.

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 عبر الرابط السريع والمباشر التالي لمعرفة النتيجة فور الإعلان عنها هنا.

وفر موقع التنسيق الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد للعام الماضي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها بحسب نوعية دراسته، سواء تجاري أو صناعي أو زراعي، أو فندقي.

الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 منخلال الخطوات التالية :-

في البداية لا بد من زيارة موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
يتم اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .
بعد ذلك يتم تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.
تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

ومن المرتقب أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 كاملة مع نهاية الأسبوع الحالي أو أول الأسبوع القادم حيث تعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من انتهاء التسجيل.

ويقوم مكتب التنسيق في الوقت الحالي بالعمل على إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، حيث يقوم مكتب التنسيق برصد وتوزيع الطلاب وفقا للقواعد المعمول بها وشروط أمام الطلاب ورغباتهم.

ويكون تنسيق طلاب الدبلومات الفنية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، ويشار إلى أنه سيكون وفقًا للنسب المقررة والمقاعد المخصصة لهؤلاء الطلاب بالجامعات والمقدرة بنسبة 10% من إجمالي أعداد الطلاب.

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