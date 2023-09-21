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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تدعو الهيئات للتقديم في مبادرة إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة

صدى البلد

  تدعو أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمين بالبحث العلمي والتكنولوجيا من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، والمراكز والمعاهد البحثية، والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص من شركات ومنظمات، والمؤسسات والمنظمات غير هادفة للربح إلى التقدم في مبادرة إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة، والتي أطلقتها الأكاديمية اعتباراً من اليوم في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026).

 وعلي المهتمين الاطلاع علي شروط وموعد التقدم وملء الاستمارة من خلال الرابط التالي http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/national-laboratories-program/?lang=ar 

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وأوضحت أكاديمية البحث العلمي انه يكون التقدم بمقترح تفصيلي لإنشاء وإدارة معمل وطني لصالح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، وتُقدم المقترحات من خلال الهيئات ولن تقبل مقترحات فردية أو شخصية، وسوف تتولى الهيئة أو الجهة المتقدمة بالمقترح إنشاء المعمل وتجهيزه وإدارته لصالح الأكاديمية، حيث تتوالى الأكاديمية توفير التمويل اللازم طبقا لخطة التمويل التي سيتم اعتمادها عند قبول المقترح.

إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة والاستثمار في أبحاث العلوم والتكنولوجيا والابتكار


كما أوضح بيان أكاديمية البحث العلمي صباح اليوم أن إنشاء المعامل الوطنية المتخصصة والاستثمار في أبحاث العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي إحدى الآليات الرئيسية لمجابهة التحديات وتلبية الاحتياجات الوطنية والحفاظ على الأمن القومي، ويشير مصطلح المختبر الوطني بشكل عام إلى أي مختبر تديره الحكومة أو ترعاه، وتجري المختبرات الوطنية بحثاً وتطويراً يتناول المهام الأساسية في مجالات الطاقة والعلوم والأمن القومي والإشراف البيئي.

أكاديمية البحث العلمي المعامل

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