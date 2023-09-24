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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي: فتح الباب لمنح الزيارات القصيرة للباحثين المصريين

صدى البلد

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين ضمن "برنامج منح الزيارات القصيرة للبحوث التطبيقية"، وهذا الإعلان موجهة للباحثين الشباب العاملين بالجامعة أو المراكز البحثية أو في مراكز البحث والتطوير والحاصلين على درجة علمية بحد أدنى ماجستير.

وأوضحت أن برنامج الزيارات القصيرة  ومدته ثلاثة أشهر والأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية، بهدف تمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، والمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.

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وأشار البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي اليوم،  إلى أنه يجب علي المهتمين الاطلاع علي شروط التقدم وكافة الامتيازات المقدمة من خلال المنحة وملء الاستمارة من خلال الرابط .

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