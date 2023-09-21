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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج قبول طلاب الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" والمتفوقين وشهادة النيل الدولية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

بدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية و تلقى رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة الماضية ، وبالتزامن مع ذلك تقدم الطلاب الحاصلين علي  شهادة النيل الدولية وكذا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا برغباتهم وقد انتهي مكتب تنسيق القبول بالجامعات من ترشيح جميع هؤلاء الطلاب وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي وسوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب  علي موقع  التنسيق الالكتروني: https://tansik.digital.gov.eg 

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بيان عاجل بشأن نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الثانوية المعادلة ومدارس المتفوقين و النيل الدولية

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حملات ومبادرات وندوات توعوية وعلاجات وقوافل طبية .. دور الجامعات الأهلية في خدمة المجتمع


مرحلة تقليل الاغتراب


تيسيرا علي أبنائنا الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام هؤلاء الطلاب بالتقدم  لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 23/9/2023 حتى يوم الاثنين الموافق  25/9/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة  من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-
-التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. 
-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
-التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
-لا توجد تحويلات ورقية.
-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
-تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الحاصل عليها والمواد المؤهلة للقبول بالكلية أو المعهد. 


ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.


يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

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