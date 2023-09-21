حملات ومبادرات وندوات توعوية وعلاجات وقوافل طبية .. دور الجامعات الأهلية في خدمة المجتمع

جامعة الجلالة تطلق العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية والندوات التوعوية

المستشفى الجامعي لجامعة الجلالة في مرحلة التجهيز

جامعة الملك سلمان : فتح ١٢ عيادة خارجية لاهالي طور سيناء



تحرص الجامعات الأهلية الجديدة على دعم المجتمع من حولها بالعديد من الطرق حيث يكون دائما هناك دور كبيرة للجامعات الأهلية بخدمة المجتمع .



وقال الدكتور رئيس جامعة الجلالة الأهلية في إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، إنه قد نشر أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجلالة أكثر من 500 بحث علمي دولي، ولدينا 15 مشروع بحثي متنوع وأكثر من 30 مشروع مقدم لتمويلات محلية ودولية، لذلك هناك إصرار من جامعة الجلالة لربط البحث العلمي باحتياجات مجتمعنا وتطوير الصناعة المحلية.

واضاف لـ صدى البلد أنه قد أطلقت الجامعة العديد من الحملات والمبادرات المجتمعية والندوات التوعوية، منها تنظيم حملات للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي، وتنظيم ندوة لمناهضة "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.



واشار الى انه قد استضافت احتفالية «برايل عين الحياة»، في نسختها الثالثة، تحت شعار «كنز أمتنا الإنسان»، بجانب تنظيم طلاب الجامعة لحملة "جلالة الخير" لتعبئة وتوزيع شنط رمضان علي العاملين بمدينة الجلالة، بالإضافة إلي تنظيم حملة تثقيفية للتوعية بسرطان الثدي، بجانب توفير وحدة رعاية صحية نسائية للكشف المُبكر عن سرطان الثدي، كما أطلقنا اليوم الطبي للفحص المجاني لـ "السكر وضغط الدم وقياس الوزن" لجميع العاملين والطلاب بالجامعة.



وتابع: " تم تنظيم ورشة عمل حول "تأثير تغير المناخ على الصحة العامة"، كما شاركنا بجناح في المنطقة الخضراء بمدينة شرم الشيخ، على هامش انعقاد مؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، حيث تم تقديم شرحًا مفصلًا حول جهود جامعة الجلالة في تطبيق استراتيجية الاستدامة والتوصل الى حلول لتوفير الموارد الطبيعية والحفاظ عليها"، مؤكدا أن المستشفى الجامعي لجامعة الجلالة في مرحلة التجهيز حيث أن هناك 600 سرير بخدمة 7 نجوم وعلى أعلى مستوى.

بينما أكد الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء إن جامعة سلمان الدولية جامعة من الجيل الرابع التي تتفاعل بشكل وثيق بالبيئة والمجتمع المحيط بها وتحدث قيمة مضافة في الإنتاج والتوعية وتساعد علي تقديم منتج جيد يرفع شعار " صنع في مصر ".



وأوضح رئيس الجامعة إن جامعة الملك سلمان وقعت بروتوكول تعاون وشراكة مع كبري جامعة النمسا " اي ام سي " والتي لها سمعة طيبة في مجال التوظيف والعلوم التطبيقية و تخرج منها مشاهير النمسا .



وأعلن رئيس جامعة الملك سلمان الدولية انه خلال العام الدراسي القادم سوف يتم فتح ١٢ عيادة خارجية لاهالي طور سيناء بإشراف دكتور كان مديرا لمستشفي عين شمس التخصصي مشيرا إلي إن كلية طب جامعة سلمان الدولية من افضل الكليات علي مستوي مصر مشيرا إلي إنه سوف يتم ايضا تجهيز غرفة عمليات وغرفتين إفاقة وسوف تكون مجانا نهارا و رسوم بسيطة ليلا واضاف رئيس الجامعة إنه سوف يتم العمل في البداية بحرص شديد .



وتابع لصدى البلد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية ان الجامعة كان لها رؤية بالارتباط بالمجتمع في فرع راس سدر حيث وجود كلية الصيدلة وبها ٢٥ معمل مع الزراعات الصحراوية حيث تم إنشاء مزرعة مساحتها ٧٥ فدان مقسمة إلي الزراعات الصحراوية ومزرعة للماشية و الأغنام للطب البيطري علاوة علي انه سوف يتم زراعة النباتات الطبية والعطرية التي تشتهر بها جنوب سيناء وخاصة سانت كاترين لإجراء الأبحاث عليها واضاف رئيس جامعة سلمان تم مد فرع راس سدر بالغاز الطبيعي وحفر آبار لزراعة الزيتون و الجوجوبا والمحاصيل التي تزرع في راس سدر لخدمة المزارعين بالإرشاد الزراعي والأبحاث العلمية مشيرا و توزيع كليات جامعة سلمان بتوازن لاحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة .

وصرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك اهتمام كبير من الوزارة بالاستثمار في التعليم العالي، حيث أن قد تم التوسع في البرامج الدراسية المتميزة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية؛ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإتاحة التعليم العالي، لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب، حيث إنه من المتوقع أن تصل أعداد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي إلى 5.5 ملايين بحلول عام 2032، مؤكدًا ضرورة دعم تجربة تدويل التعليم العالي؛ للوصول بجودته إلى المستويات العالمية، من خلال إنشاء المزيد من أفرع الجامعات الدولية في مصر.

وأوضح المصدر لـ صدى البلد أنه جار استكمال البرامج الدراسية الجديدة في كافة الجامعات الأهلية، وتصميم هذه البرامج وفقًا لأهداف الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، ومتطلبات سوق العمل، وطبيعة المحيط الجغرافى لهذه الجامعات، مع التوسع في عقد الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة عالميًّا، ومنح الشهادات المزدوجة في التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

