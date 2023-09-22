عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: فوز باحثة مصرية بالبرنامج الدولي لشباب العلماء ماب 2023

صدى البلد

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على أهمية الدور الذى تقوم به اللجنة بالتعاون مع منظمة اليونسكو فى توفير التدريب اللازم لشباب الباحثين، ودعم الكوادر والخبرات المتميزة في مختلف المجالات؛ للنهوض بمهاراتهم وقدراتهم العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة (رؤية مصر 2030).

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فوز الباحثة المصرية آية علي مصطفى المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة، بالمركز الأول للجائزة الدولية للعلماء الشبان، والتي يمنحها البرنامج الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي عن مشروع بحثي بعنوان "تقييم تأثير التغيرات المناخية المحتملة والاحترار العالمي علي نبات الإبنيس الرعوي وانعكاس ذلك علي المجتمعات البدوية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر: دراسة حالة بمحمية العُميد للمحيط الحيوي".


وأشار المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو إلى أنه تم الإعلان عن هذه الجائزة من خلال اللجنة الوطنية في شهر فبراير الماضي، موضحًا أنه يحق لكل دولة ترشيح عدد (2) باحث فقط، وأن قيمة هذه المنحة تبلغ خمسة آلاف دولار، وتمول من قبل مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي بمنظمة اليونسكو.

من جانبها، أشارت د.منال فوزي رئيس لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى الشروط الخاصة بالتقدم لهذه الجائزة، وهى: ألا يزيد سن المتقدم عن (35 عامًا) في 31 مارس 2023، وتقدم هذه المنح للباحثين من الجامعات المصرية والهيئات البحثية ووزارة البيئة في مجال صون الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية   بمحميات المحيط الحيوي التي توجد في بلادهم، فضلًا عن تقديم ما يفيد بأهمية برامجهم البحثية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستكمال البحث الذي تدعمه المنحة خلال عامين على الأكثر، كما يقدم الباحث في نهاية البحث تقريرًا لكل من اللجنة الوطنية لليونسكو ومنظمة اليونسكو، على أن يتعهد بأحقية اليونسكو في نشر نتائج البحث.

جدير بالذكر، أن الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع شباب الباحثين على إجراء دراسات مقارنة في مواقع أخرى داخل أو خارج بلدانهم، وتبادل المعلومات والخبرات بين جيل جديد من العلماء، وتعزيز وعي شباب الباحثين من العلماء بدور البحث العلمى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة عند إجرائها في محميات المحيط الحيوي.

رئيس اللجنة الوطنية المصرية رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

ماما تعبانة.. تصرف غريب لأوسوريو ليلة مباراة الزمالك وبيراميدز| تفاصيل

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

محمد عبد المنعم: أتمنى انضمام لاعبي الزمالك لـ الأهلي

السمك البلطي سام| تحذير عاجل من سلامة الغذاء لهؤلاء الأشخاص.. فيديو

هترجع تشتريه بالشيكارة.. 3 قرارات عاجلة من الدولة لخفض أسعار السكر

ترشيحاتنا

أمن القاهرة يحقق نجاحات في مجالي القضايا التموينية ومكافحة المخدرات

زلزال بقوة 4.7 ريختر يضرب جزيرة سومطرة غرب إندونيسيا

3 عاطلين ينهون حياة سائق ويتخلصون من الجثمان في مقابر الخليفة

في ذكرى حربها مع العراق.. إيران تستعرض بمعدات عسكرية خارقة

بالأسماء.. ننشر توزيع العمل بمحكمة المنصورة

موقع صيني يكشف عن مكان الاجتماع الثنائي بين الأسد وشي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. صور تكشف أناقة ريهام حجاج| شاهد

كارثة صحية| تناول الحليب بهذه الطريقة يضر الصحة

10 صور تكشف عن ملابس سلمى الجابري قبل فوزها بملكة جمال مصر| شاهد

شافت الموت| ماذا حدث للفنانة منة بدر تيسير.. وتفاصيل احتجازها بالمستشفى

فيديو

مرض غامض يتفشى في دولة إفريقية.. أصاب 59 وأنهى حياة 7 حتى الآن «فيديوجراف»

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ