تكنولوجيا واستدامة وتوظيف|محيي الدين: سنعمل على وضع نقلة للعملية التعليمية بجامعة النيل

قال الدكتور محمود محيي الدين رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، إنه تعد هذه الجامعة جامعة للبحوث وذلك من مبدأ أن الاستدامة والتحول الرقمي، يعدان أساس عمل المؤسسات في عصرنا الحالي، كما سنعمل على أن تكون الجامعة محدثة دائما ورائدة في تلك المجالات، وسنعمل على وضع نقلة للعملية التعليمية داخل الجامعة، لذا فلابد أن يعرف الطالب عند دخوله الجامعة كل ما هو جديد من تكنولوجيا واستدامة وتوظيف، كما يجب أن يكون الطالب نظيرا لباقي الطلاب في الجامعات حول العالم.



وأضاف محيي الدين لصدى البلد، أنه فيما يخص التعاون الدولي، سيتم العمل على التعاون مع الجامعات في شرق العالم، لأن العالم اليوم بصدد نظام جديد عالمي، كما أنه علينا أن نستعد للعالم الذي تتغير معطياته يوما بعد يوما، وأرى أن المستقبل عند دول الشرق وهي الصين وكوريا والهند واليابان.



وأضاف: "قد تحدثت بخصوص هذه النقطة في عام 2002، وقتها قولت لبنتي وكان عمرها 5 سنوات: " تعلمي اللغة الصينية لأن العالم سيتجه نحو الصين، ويجب على الجامعات أيضا أن تتوجه نحو جامعات الشرق في الصين واليابان".



وأشار إلى أنه يجب علينا كمصريين، العمل على تعليم اللغة الصينية للطلاب داخل الجامعات والمدارس كلغة أساسية بجانب الإنجليزية والفرنسية، كما يمكن أن أقول إن هناك دولا أوروبية بدأت في تعليم اللغة الصينية ليتعاملوا مع الدولة القادمة بقوة وهي الصين، ومن خلال مجلس الأمناء سنعمل على التعاون مع جامعات الصين واليابان والهند وسنغافورا.