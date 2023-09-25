تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. موقع تقليل الاغتراب وشروط قبول التحويلات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع تنسيق الجامعات 2023 بالاضافة إلي فتح تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .

وتصدرت نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 محركات البحث في جوجل، حيث يبحث عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 صناعي وتجاري وزراعي وفندقي، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

ويستعين الطالب بـ تقليل الاغتراب كي يتم تحويله من الكلية التي بطاقته الترشيحية الي كلية أخرى يختارها بناء على عدم رغبته في الالتحاق بتلك الكلية، حيث يساعد تقليل الاغتراب الطالب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكنه.

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد الحصول علي النتيجة التقديم الي مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال الضغط علي الرابط التالي ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تسجيل رغبة تقليل الاغتراب ثم تسجيل بيانات الطالب.

ويمكن لكل من يرغب في التحويلات بين الكليات والمعاهد ضمن تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الدبلومات الفنية، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هـــنـــا، والموقع متاح حالي، وتظهر خانة تقليل الاغتراب للطلاب.

ويتيح موقع التنسيق الإلكتروني التقديم لـ تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 لكل التخصصات، وفقًا للضوابط المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، وهى:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب بـ نتيجة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023 على أساس مجموع درجات الطالب.

عند التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.