أستاذ بكلية زراعة : البحث عن وسائل لزيادة إنتاجية المحاصيل يحقق الأمن الغذائي

قام فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا بإنتاج صنف جديد من اللوبيا.

وأثبتت النتائج أن الأصناف الجديدة من اللوبيا متقزمة تقزم واضح مما يعطي ميزة تنافسية عن الأصناف التقليدية وكذلك تميزها بتبكير الأزهار وسرعة النضج وكانت كثيرة الحوامل الزهرية وعدد القرون وبالتالي، أظهرت النتائج زيادة الانتاجية بنسبة تتراوح بين 25 – 30% مقارنة بالأصناف التقليدية، ويتميز الصنف الجديد بزيادة نسبة البروتين في البذور بحوالي نسبة 23% وهذا يعطي ميزة تنافسية أخرى للصنف الجديد.

و تم تقديم الصنف الجديد لوزارة الزراعة للإعتماد والتي قامت بإجراء الاختبارات عليها واعتماد الصنف باسم هيئة الطاقة الذرية تحت أسم ( شعاع 1) .

قال الدكتور هشام الحريري استاذ بكلية الزراعة ، أن هذه الاكتشافات في مجال الزراعة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة في مجال التغذية، مؤكدا على أهمية الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التقنيات المبتكرة في مجال الزراعة.

وأضاف الدكتور هشام الحريري ، إن القدرة على زيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها يمكن أن تساهم في حل مشكلة الجوع في العالم وتعزيز التنمية المستدامة.

وتابع الحريري ، أنه مع ظهور هذا الصنف الجديد من اللوبيا، نتوقع أن يشهد قطاع الزراعة تحسنًا كبيرًا في الأداء والإنتاجية وهذا يعزز الأمل في مستقبل مشرق لصناعة الأغذية ويعكس النجاحات المتوالية للطاقة الذرية في مجال الابتكار والتطوير.

أشار استاذ بكلية الزراعة إلى أن استخدام التقنيات الجديدة في الزراعة يتطلب احترام معايير السلامة والأمان الدولية، وضمان سلامة المستهلكين وحماية البيئة. وتتطلب أيضًا التوعية والتثقيف للجمهور حول فوائد هذه التقنيات والتزام القطاع الزراعي بممارسات مستدامة ومسؤولة.