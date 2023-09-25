جامعة عين شمس تشهد حفل تنصيب قادة أسرة طلاب من أجل مصر

شهدت جامعة عين شمس ، حفل تنصيب الهيكل المركزى لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس والهياكل التنظيمية الخاصة بـ ١٦ كلية.

يأتى ذلك إيماناً من جامعة عين شمس بدور الشباب ودعمهم في الخطوات الأولى للعمل العام من أجل اكتساب مهارات جديدة وتقديم نموذج مثالي للشباب المصري الواعي بقضايا الوطن وتحديات المجتمع.

وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتنسيق الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ، الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة ورواد أسرة طلاب من أجل مصر بجميع كليات الجامعة وإشراف طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ماهيتاب مجدي مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.