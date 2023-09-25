عميد زراعة عين شمس: الوسائل الحديثة تزيد إنتاجية المحاصيل 30%

علق الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ،على نجاح إنتاج صنف جديد من اللوبياء(شعاع 1) تزيد انتاجيته 30% عن الأصناف التقليدية باعتماد وزارة الزراعة قائلا: خطوة ثورية قد تغير مستقبل الزراعة .

وأكد الدكتور احمد جلال ، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ،أن اللوبياء تعتبر من البقوليات الهامة في التغذية البشرية، وتعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على اللوبياء وزيادة إنتاجيتها، عمل الباحثون في مجال الطاقة الذرية على تطوير هذا الصنف الجديد.

وأشار عميد زراعة عين شمس ، إلي تقنية إنتاج اللوبياء الجديدة تستند إلى استخدام الطاقة الذرية لتحفيز نمو النباتات وتعزيز عملية التخصيب البيولوجي. يتم تعريض البذور لمستويات منخفضة من الإشعاع النووي، مما يحفز نمو النباتات ويزيد من فعالية العملية الاستقلابية لديها.

وبفضل هذه التقنية الجديدة، تم تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية اللوبياء، حيث تظهر التجارب المبدئية زيادة تصل إلى 30% في كمية الحاصل النهائي مقارنة بالأصناف التقليدية المزروعة بنفس الظروف المناخية والتربية.

وأوضح عميد زراعة عين شمس ، أن الاكتشاف له تأثير كبير على صناعة الزراعة وتغذية السكان فالقدرة على زيادة إنتاج اللوبياء بشكل كبير يعني تلبية الطلب المتزايد على هذه البقولية الغنية بالعناصر الغذائية الهامة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق هذا الصنف الجديد في المزارع والمنشآت الزراعية خلال الاعوام القادمة ، بعد إجراء المزيد من الدراسات والتجارب للتأكد من سلامته وفعاليته على المدى الطويل.

وقام فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا بإنتاج صنف جديد من اللوبياء .

وأثبتت النتائج أن الأصناف الجديدة من اللوبياء متقزمة تقزم واضح مما يعطي ميزة تنافسية عن الأصناف التقليدية وكذلك تميزها بتبكير الأزهار وسرعة النضج وكانت كثيرة الحوامل الزهرية وعدد القرون وبالتالي فقد أظهرت النتائج زيادة الأنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 – 30% مقارنة بالأصناف التقليدية. ويتميز الصنف الجديد بزيادة نسبة البروتين في البذور بحوالي نسبة 23% وهذا يعطي ميزة تنافسية أخرى للصنف الجديد.

و تم تقديم الصنف الجديد لوزارة الزراعة للإعتماد والتي قامت بإجراء الاختبارات عليها واعتماد الصنف بأسم هيئة الطاقة الذرية تحت أسم ( شعاع 1) .