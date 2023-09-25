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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ملتقى التوظيف التاسع بتمريض عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قسم إدارة التمريض بكلية التمريض جامعة عين شمس، الملتقى التوظيفى التاسع، وذلك  تحت رعاية أ.د. غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة.سحر موسى عميد كلية التمريض ورئيس الملتقى،  تحت إشراف الدكتورة . هيام رفعت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة. منى مصطفى شاذلي رئيس قسم إدارة التمريض ومقرر الملتقى ،الدكتورة  ريم الكباريتي مدير ادارة روابط الخريخين بالجامعة و الدكتورة. هناء عبد ربه مدير وحدة الخريجين بالكلية، بحضور الدكتورة  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعه ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وخريجى الكلية وممثلى من المستشفيات المشاركه كمستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى كليوباترا وشفا و مصر الدولى ووادى النيل والعربى وامانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى alameda.

أكدت الدكتورة سحر موسي ان الكلية سارعت في الاعداد والتحضير لعمل هذا الملتقى التوظيفي لتأهيل طلبة وخريجي الكلية لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على احتياجات السوق والاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين العاملين في المجالات المختلفة بالمشاركة مع عدد من المستشفيات المشاركه ،وذلك وفقا لاستراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى  وجامعة  عين شمس وبالاخص كلية التمريض ،وكذلك فى  ضوء خطة التنمية المستدامة في مصر 2030 التي تعمل على تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم ودعم اقتصاد سوق منظبط يتميز باستقرار الأوضاع وقادر على تحقيق نمو شامل ومستدام يتميز بالتنافسية والتنوع والاعتماد على المعرفة وتوليد فرص عمل لائقة ومنتجة.

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كما أوضحت أ.د سحر موسي ان الملتقى يهدف إلى ربط الكليه بسوق العمل لخلق فرص عمل متميزة لخريجيها، و إتاحة الفرص لهم وللطلاب للإطلاع على إحتياجات سوق العمل ، بالإضافة لمشاركه الطلاب والخريجين فى الانشطه والفاعليات التى تقوم بها الكليه ،وكذلك الاستفادة من تجارب وخبرات الخريجين  فى فاعليات وانشطه الكلية ونقل صورة واقعية عن متطلبات سوق العمل، و توجيه المستشفيات المشاركة نحو أهمية مشروعات ريادة الأعمال الصغيرة التي يقدمها طلبة الكلية ضمن أنشطة وحدة الإبتكار ودعمها كخطوة لدفع عجلة التنمية.


أعربت أ.د. شهيرة سمير عن سعادتها بوجودها في كلية التمريض لحضور هذا الحدث، ورحبت بالحضور وممثلي المستشفيات المشاركه ، كما قدمت الشكر لإدارة كلية التمريض برئاسة أ.د. سحر موسي علي نشاط الكلية المستمر وكذلك قدمت الشكر  للدكتورة ريم الكباريتي  علي توفيرها للعديد من فرص العمل لخريجي الجامعة، كما هنئت الخريجين على وصولهم لهذه المرحله ، مشيرة إلى ان طلاب كلية التمريض لديهم فكر مختلف ورسالة ودور مهم لخدمة المجتمع  لان المهن الطبية تعد من اسمي المهن من خلال التعامل مع المرضي ، متمنية للجميع المزيد من التوفيق وافضل الاختيارات في الحياة العملية.


رحبت أ.د. ريم الكباريتي في كلمتها بالحضور والمستشفيات المشاركه والخريجين وقدمت الشكر للاستاذة الدكتورة سحر موسي عميد الكلية والدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية وا.د هناء مدير وحده الخريجين بالملية علي المجهود المبذول وحرصهم الدائم علي إقامة ملتقي التوظيف سنويا وتواجد المستشفيات وخلق فرص عمل لخريجين كلية التمريض، كما قدمت سيادتها تعريفا برابطة الخريجين موضحا انها إدارة من ضمن إدارات قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي  تخلق تواصل دائم بين الجامعه وخريجيها على مر السنوات والعمل علي معرفه سوق العمل ومتطلباته وتدريب الطلاب في السنوات الاخيره علي هذه المتطلبات لسهولة الالتحاق بسوق العمل وتوفيره لهم من خلال عقد ملتقيات توظيف والعديد من الأنشطة. 
 
وجدير بالذكر انه في نهاية اليوم قامت أ.د. سحر موسي بتكريم أ.د. شهيرة سمير وأ.د. ريم الكباريتي وكذلك المستشفيات المشاركة وتقديم دروع الكلية .

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