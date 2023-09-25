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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأربعاء.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق الأربعاء القادم 27 سبتمبر المؤتمر الافتتاحي لمشروع "الاقتصاد الاخضرGreen Economy Hub" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الألمانية للتبادل الثقافى و وزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا.

 

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف ا.د. ضياء خليل المدير التنفيذى لصندوق دعم المبتكرين و النوابغ و المشرف العام على أنشطة مركز الابتكار و ريادة الاعمال بجامعة عين شمس، الدكتور  عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور. وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال، والدكتور إسلام عدلي مدير الأنشطة الطلابية بمركز الابتكار وريادة الأعمال و فريق العمل الدكتور محمود شمس مدير العمليات بمركز الابتكار و ريادة الاعمال،  لبنى رفعت مدير مشروع بمركز الابتكار و ريادة الاعمال.


استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة" (ISI4Egypt). فإن كلا المركزين حاليا بصدد العمل على مشروع الاقتصاد الأخضر وهو مشروع مدته 12 شهر. 

 

ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

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وعليه فإن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس بصدد عقد مؤتمر بعنوان "التحول الأخضر" يوم 27 سبتمبر 2023 في مبنى مركز الابتكار وريادة الأعمال. 

 

وسيستضيف المركز وفد من جامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin، للمشاركة في المؤتمر، وسيتم تقديم مجموعة من المحاضرات القصيرة وورش العمل المتعلقة بمجال الاقتصاد الأخضر ليبحر الحاضرين بالمؤتمر في عمق أكبر للإقتصاد الأخضر كنموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي لتعزيز عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وكفاءة استخدام الموارد والشمولية الاجتماعية.

 

 

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