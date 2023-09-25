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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم أوائل الباحثين المتميزين بجامعة عين شمس

مكتب جوائز بجامعة
مكتب جوائز بجامعة عين شمس

أعلن مكتب جوائز بجامعة عين شمس   عن انعقاد اجتماعه الثامن والأربعين لتكريم هؤلاء الأوائل والمتميزين ، والذي عقد  بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات  بالجامعة في 25 سبتمبر 2023 وذلك  تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، والدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة.

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يأتي ذلك بناءً على التزام جامعة عين شمس الدائم بتحقيق التميز والمنافسة، ونظرًا لمكانتها الريادية في منح الجوائز لشباب الباحثين والعلماء بالجامعة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى رغبتها الدائمة في الاستفادة من الخبرات القيمة للحاصلين على الجوائز المرموقة.

حيث استضاف مكتب الجوائز  الدكتورة حنان جودة الحايس استاذ الفيزياء بكلية البنات بالجامعة  والحاصلة على جائزة الجامعة   التقديرية في مجال  العلوم الأساسية للعام 2022، حيث تركزت أبحاث  في مجال علوم المواد وتطبيقاتها  وقد تم نشر العديد من الأبحاث  في مجلات دولية متخصصة .

ومن الجدير بالإشارة إلى أن الدكتورة حنان لديها نشر علمي متميز يتضمن ما يقرب من 125 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات دولية متخصصة، وقد ساهمت بفعالية في تنظيم ثماني مؤتمرات دولية في مجال تخصصها. بالإضافة إلى ذلك، قامت بإشرافها على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة، وقد قامت بأداء العديد من التحكيمات للرسائل العلمية والأبحاث العلمية،

ومن المعلوم أن الدكتورة حنان ترأست أول مدرسة شتوية علمية تدريبية والتى أقيمت بكلية البنات عام 2018 ، كما أن سيادتها  شاركت في تنظيم مايقرب من 30 ورشة عمل مرتبطة بالفيزياء وتطبيقاتها، كما أن  عضوية في العديد من الجمعيات العلمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي. كما أن سيادتها كانت أول مديرة لوحدة التعلم الإلكتروني بكلية البنات عام 2021.

 وقد أكدت   على الدور البارز الذي تلعبه جامعة عين شمس في دعم شباب الباحثين في إنجاز  أبحاثهم العلمية إلى جانب مكافآت النشر الدولي ودعم  المشاريع التطبيقية ، وغيرها من المبادرات التى تقدمها الجامعة  للباحثين وقدمت سيادتها الشكر الجزيل لإدارة الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات في كافة المناحي العلمية والإدارية.

كما قدمت   رسالة لشباب الباحثين للعمل على التميز في مجال البحث العلمي والصبر والمثابرة على النشر المتميز في مجلات دولية والمشاركة في العديد من السيمينارات العلمية والتواصل مع الأساتذة في مجال التخصص للاستفادة من خبراتهم.

من الجدير بالذكر أن جامعة عين شمس  تولي اهتمامًا دائمًا وفعالًا بدعم البحث العلمي والباحثين، حيث تخصص إدارتها اهتمامًا بالغًا لشبابها وأساتذتها، وتسعى بجدية لتعزيز روح التفوق الأكاديمي والابتكار والبحث العلمي في مختلف التخصصات. كما تتطلع الجامعة إلى تحقيق أعلى مستويات الريادة والتنافسية في مجالات التعليم والبحث العلمي، بالإضافة إلى التركيز على الجوانب التطبيقية للبحث العلمي من أجل تعزيز المساهمة في تطوير المجتمع. وهذا يعكس التزام الجامعة الجاد بتحقيق أقصى مستويات الجودة والتميز.

مكتب جوائز بجامعة عين شمس3
مكتب جوائز بجامعة عين شمس3
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مكتب جوائز بجامعة عين شمس2
مكتب جوائز بجامعة عين شمس1
مكتب جوائز بجامعة عين شمس1
مكتب جوائز بجامعة عين شمس
مكتب جوائز بجامعة عين شمس
جامعة عين شمس مكتب الجوائز مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات مدير البوابة الإلكترونية الدكتور إسلام حجازي الباحثين Jobs Education

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