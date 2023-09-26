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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء مستشفيات جامعية بمواصفات عالمية لخدمة المواطنين في عهد الرئيس السيسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تولي وزارة التعليم العالى اهتمًامًا كبيرًا فى النهوض بمستوى المستشفيات الجامعية في عهد الرئيس السيسي لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك سواء على مستوى تطوير البنية التحتية، أو من خلال توفير الأجهزة الطبية الحديثة، لتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية.

ووصل عدد المستشفيات الجامعية فى عام 2022 ، إلى 120 مستشفى مقارنة بـ 88 مستشفى فى عام 2014 ، وهو ما يعكس الاهتمام بملف المستشفيات الجامعية وإنشاء مستشفيات جديدة على مستوى الجامعات الحكومية.

وشهدت المستشفيات الجامعية زيادة قدرها 32  مستشفى خلال السنوات الأخيرة ، وذلك بتكلفة 19.5  مليار جنيه، وبلغ إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014  - 2022،   30 مليار جنيه، و بلغ عدد (36.825) سرير، بزيادة (7867) سريرا، وبلغ عدد أسرة 5030  سريرا بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة عن عام 2014 ، وذلك بتكلفة 2  مليار جنيه.

 المستشفيات الجامعية شاركت في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الجراحية العاجلة.

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وفي ذات السياق  أكد الدكتور على الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، أنه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى جاري انشاء  مدينة الطبية بجامعة عين شمس  ستخدم جميع المصريين، موضحا أن فكرة المدينة الطبية قائمة على تطوير جميع المنشآت الموجودة داخل حرم مستشفيات جامعة عين شمس إلى جانب بعض الإنشاءات الطبية بهدف تحسين الخدمة الطبية وإضافة خدمات جديدة والوصول بالخدمة الطبية لأبعد مستوى يستحقه كل المصريين.

 

وأضاف علي الأنور، خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن المستشفيات الجامعية  تستقبل حوالى مليون و 500 ألف حالة سنويا يتم استقبالها و 300 ألف في الأقسام الداخلية .


أكد الدكتور على الأنور ، أن الجامعة حريصة باستمرار على إدخال كافة أجهزة الطب الحديث ، مضيفا : يوميا هناك أجهزة جديدة نسعى خلفها ونحن أول مستشفى في مصر أدخلنا الروبوت الجراحى وعملنا أكثر من 50 جراحة روبوتية بجانب جراحات المناظير ولدينا أكبر مركز لزراعة الأعضاء على مستوى الجامعات.

 

وأوضح علي الانور،  أن الجامعة تحرص على توفير المساحات الخضراء المناسبة لتكون متنفس للمرضى والأطباء وكافة المترددين على المستشفيات لتكون المساحات الخضراء وفق الأكواد العالمية حيث مستهدف الوصول بالمساحات الخضراء بالمستشفيات لـ 39٪ .

 

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، إلى جامعة قناة السويس؛ لحضور فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، حيث اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

 

في هذا السياق شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرا خصوصا في قطاع المستشفيات الجامعية المصرية بإضافة مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات القائمة وإدخال طرق جديدة للعلاج وتقوم المستشفيات الجامعية بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.

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