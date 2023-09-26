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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: دعم غير مسبوق للمبتكرين والمبدعين من طلاب الجامعات في عهد السيسي

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن مساهمة صندوق «تحيا مصر» بـ50 مليون جنيه لتشجيع مبادرة المبتكرين والمبدعين لتضاف إلى الـ50 مليون جنيه التي جرى رصدها من قبل.

 

جاء ذلك خلال فعاليات «جلسة بناء الإنسان» بمشاركة رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، والتي يحضرها وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز».

 

أشاد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس بدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات وتوفير بيئة مخصصة تضم  طاقات الشباب من المبدعين واكتشاف مواهبهم وصقلهم ورعايتها وتوجيهها فى الطريق السليم الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية.

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وأشار أستاذ المناهج بجامعة عين شمس إلى أهمية مجال ريادة الأعمال والابتكار في ظل التطور الهائل من التكنولوجيا قائلا "أتمني وجود مراكز ابتكار وريادة أعمال في كافة الجامعات المصرية تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى بدء مشروعات تساعد المجتمع.

 

وشدد أستاذ المناهج علي ضرورة تأهيل الشباب والباحثين للمشاركة  فى مجال الابتكار وكافة المجالات، لافتا أن الجامعات المصرية تسير فى الاتجاه الصحيح لاكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال والعمل على زيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال من أبناء الجامعات للإسهام فى تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.

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