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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاء عشماوي يكشف تفاصيل اهتمام الرئيس بـ جودة التعليم

الدكتور علاء عشماوي
الدكتور علاء عشماوي

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعه الدوري بالجلسة رقم 229 اليوم، الأربعاء 26 سبتمبر 2023، برئاسة الدكتور علاء عشماوي، رئيس المجلس – رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وخلال الاجتماع، تم تأكيد أنه على مستوى مؤسسات التعليم العالي تم اعتماد أربعة برامج، ومنح مهلة لأربعة برامج أخرى، وكلية، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري تم منح مهلة لبرنامجين وكلية.

 كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه على صعيد التعليم قبل الجامعي اعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد 132 مدرسة، ومنح مهلة لـ 27 مدرسة، والقيام بسبع زيارات تفقدية. 

وفي مستهل جلسة مجلس الإدارة اليوم، توجه رئيس المجلس الدكتور علاء عشماوي بخالص التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما توجه رئيس المجلس بالتهنئة أيضا إلى د رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى جميع أعضاء الحكومة المصرية، ولكل أبناء الشعب المصري العريق.  

وصرح الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في ختام جلسة مجلس الإدارة، بأن ما تم إنجازه على صعيد الارتقاء بجودة التعليم في السنوات العشر الماضية، ما كان له أن يتحقق بدون الدعم المستمر والبناء من رئيس الجمهورية، حيث أولى كل الاهتمام لمسيرة التعليم، ما انعكس على مستويات الجودة الجديدة التي تحققت لمختلف المؤسسات التعليمية. 

وأضاف الدكتور علاء عشماوي أن “الأرقام توضح لنا جميعا أين كنا، وكيف أصبحنا، حيث  بلغ الإنفاق الحكومى على التعليم ما يزيد على تريليون جنيه، بمعدل متصاعد  من 80.9 مليار جنيه في عام 2013 / 2014، إلى 118 مليار جنيه في 2022 / 2023، بزيادة قدرها 46%”.

واستشهد الدكتور علاء عشماوي، في تصريحات صحفية في ختام اجتماع مجلس إدارة هيئة الجودة صباح اليوم، بما أكده رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم المتفوقين بأن "ما تم إنفاقه غير كاف، وحتى مضاعفاته لا تكفي، وأن الفكرة ليست في عدد المدارس والفصول، لكن في توفير فرص عمل مناسبة يساعد عليها المنتج التعليمي الجيد".

وأشار عشماوي إلى أن تركيز الرئيس على جودة التعليم تعكس توجها حقيقيل للدولة نحو تحقيق نقلة نوعية حقيقية لكل مسارات التعليم. 

واختتم تصريحاته بأن رسالة هيئة جودة التعليم في حقيقتها تتفق تماما مع رؤية الدولة المصرية حول أهمية أن تلبي مخرجات أي تعلم متطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية.

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