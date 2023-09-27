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إلهام أبو الفتح
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تعليم

تامر بيومى قائما بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا بجامعة عين شمس

صدى البلد

أصدرت الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس قراراً بقيام الأستاذ تامر محمد بيومى بأعمال مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا اعتبارا من ٢٥ /٩/ ٢٠٢٣

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وكانت قد استضافت كلية البنات  للآداب والعلوم والتربية يوم السبت ٢٠٢٣/٩/٢٣  الحفل السنوي لخريجات كلية البنات والذي نظمته واعدته هذا العام رابطة الخريجات بالجامعة و الذى أقيم على مسرح الكلية .

وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات ، الأستاذة الدكتورة می حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الاستاذة الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتع وتنمية البيئة وأ.د ريم الكباريتي رئيس رابطة الخريجين بالجامعة ، أ.د ميرفت عبد العال مدير وحدة الخريجات بالكلية وبحضور سيادة العميد حاتم صابر ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخريجات وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة للقران الكريم، 
تلاها كلمات افتتاحية للاستاذة الدكتورة مي حلمي عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأ.د ريم الكباريتي رئيس رابطة الخريجين بالجامعة ثم أ.د ميرفت عبد العال مدير وحدة الخريجات بالكلية وتنسيق د/ نسمه الكردى المدرس المساعد بقسم اجتماع بالكلية

والقت الأستاذة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميدة الكلية كلمتها ورحبت بالحضور والطالبات ووجهت التهنئة للخريجات متمنية لهم التوفيق في حياتهم العملية كما حفزت الطالبات على ضرورة العمل لتحقيق النجاح كما ذكرت أن تخرجكم هو نتيجة التفاني والعمل الجاد ،إن هذه اللحظة تمثل بداية رحلة جديدة من التحديات والإنجازات نثق بقدراتكم ونهنئكم ، ووجهت كل الشكر لأولياء الأمور على ما قدموه من رعاية ودعم للخريجات طوال فترة الدراسة.


أكدت أ.د مى حلمي  أن هذا اليوم يعد تتويجاً لسنوات من الجهد والتعب للوصول للهدف المنشود، مؤكده على دور الجامعة الأساسى فى إعداد قاعدة واعدة من الطالبات وتأهيلهم ليكونوا قادرات على تولي المسئولية والمنافسة في أسواق العمل  المختلفة وأداء دورهن في بناء المجتمع الجديد .


بعد فقرة التكريمات تم عرض فقرة فنية من خلال حفل موسيقي قدمه كورال كلية تربية نوعية بقيادة المايسترو د.أحمد سليم قدم خلالها عدد من الأغاني الفردية والجماعية بالإضافة لفقرة عزف بالساكس لاغاني شبابية وقد لاقت الفقرة استحسان الحضور. ثم فقرة دي جي  وبعد ذلك كانت فقرة تكريم الطالبات وتوزيع شهادات تقدير للطالبات وأخذ الصور التذكارية.

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