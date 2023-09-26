زبادي وألبان وخضراوات.. الجامعات المصرية تشارك في المبادرات الرئاسية

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تنظم العديد من القوافل المتعددة إلى مراكز وقرى النطاق الجغرافي لها، ضمن المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة”.

وأوضح عكاوى، أن الجامعة تقوم بتفعيل دور حل مشاكل المجتمع، والإسهام في قضايا التنمية بالإضافة للعديد من الأهداف.

وأشار إلى أن قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، هو أحد القطاعات المهمة والأساسية في الهيكل التنظيمي للجامعة وكلياتها المختلفة؛ لما يقوم به من مهام ومسئوليات وتحقيق مستوى متميز للخدمات، فقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ هو النافذة الوحيدة التي تطل منها الجامعة على المجتمع المحيط، للوقوف على المشكلات الحقيقية لهذا المجتمع، وصولا إلى إيجاد حلول علمية لها؛ مما يؤدي في النهاية إلى تنمية المجتمع، ليكون قادرًا على مواكبة التقدم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة «مصر 2030».



وفي سياق متصل، أوضح الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية تقوم بدورها الوطني؛ من خلال تقديم جميع المواد الغذائية، ومنها «سمن بلدي- لحوم- خضراوات- فواكه» وغيرها من المستلزمات الاساسية للاسرة المصرية .

وأوضح وكيل كلية الزراعة، لـ صدى البلد، أن هناك إنتاج بكميات كبيرة من “الزبادي والألبان” بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن المواطن؛ من خلال منافذ البيع التابعة لكلية الزراعة.

وأشار وكيل كلية الزراعة إلى أن الخضراوات التي تنتجها الكلية دون استخدام المبيدات، وبأعلى جودة، وأقل من سعر السوق.

وتابع الحريري، أن منافذ البيع المتاحة أمام الكلية تعمل من الساعة 9 صباحا إلي 2 مساء لغير العاملين بالكلية؛ لمحاربة الغلاء، بالإضافة إلى منفذ بيع داخل الحرم الجامعي، ويمكن أيضا لغير العاملين، الدخول، ولكن بشرط أن يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند دخول الشخص لشراء أشياء من منفذ بيع الكلية.